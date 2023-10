Team Bassano: un fine settimana ricco di soddisfazioni

A Sanremo si festeggiano il Titolo Europeo per “Lucky” e Pons oltre al Tricolore conquistato da Palmieri e Zambiasi. Oltre alla grande prestazione di Volpato e Sordelli – Team Bassano

Dal “Terra Sarda” arriva una nuova vittoria grazie a Rossi e Handel

Quello da poco trascorso è stato un altro fine settimana di alto livello per il Team Bassano. Assoluto protagonista al Rally Sanremo Storico e al concomitante Terra Sarda Storico.

Dall’ultimo appuntamento del Campionato Italiano e penultimo dell’Europeo, sono arrivato degli ottimi riscontri sia a livello di gara, quanto nei campionati per i quali il rally ligure aveva validità. Grazie al terzo posto assoluto ottenuto al termine di una gara di ottima fattura, “Lucky” e Fabrizia Pons su Lancia Delta Integrale 16V si sono laureati Campioni Europei del 4° Raggruppamento. Festeggiando con una gara d’anticipo la quarta vittoria continentale.

Altri brindisi

Contemporaneamente si è brindato anche al successo ottenuto da Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi che proprio sul filo di lana sono riusciti, grazie alla vittoria di 1° Raggruppamento con la Porsche 911 S, a riconfermarsi Campioni Italiani; oltre alle due vittorie di categoria, anche l’undicesimo posto nella classifica globale del CIRAS. Ad impreziosire il tutto, va evidenziata la notevole prestazione sfoderata da Enrico Volpato e Samuele Sordelli. Ottimi quarti assoluti con la Ford Escort RS con la quale si sono imposti nel 3° Raggruppamento.

Nella top-ten ci entrano anche Nicola Salin e Paolo Protta che portano la Porsche 911 RS al terzo posto di 2° Raggruppamento e di classe. Questo grazie alla nona prestazione assoluta, precedendo nelle due categorie i compagni di scuderia Paolo Pasutti e Giovanni Battista Campeis, al traguardo tredicesimi.

Altre soddisfazioni

Soddisfatti della loro gara anche Francesco Drago ed Eleonora Gambino su Autobianchi A112 Abarth che proprio nell’ultimo tratto cronometrato hanno visto sfumare la vittoria di classe per una manciata di secondi; fatiche concluse anche per Olindo Deserti e Paola Ferrari, ventiquattresimi e quinti di classe con la Lancia Stratos e missione compiuta per Francesco Espen che assieme a Gabriella Guglielmo fa sua la classe con la Lancia Fulvia HF che portano in posizione 29 precedendo la Peugeot 205 Rallye di Marco Simoni e Matteo Grosso, primi della loro classe. Applausi anche per Pietro Turchi e Francesco Donati bravi a portare sino in fondo la Fiat 125 S di “serie”

A completare la decina di classificati, sono Massimo Giudicelli e Simone Bottega, al traguardo con la Volkswagen Golf Gti nonostante il ritiro patito nel corso della prima tappa. Nella classifica delle scuderie, seconda posizione a pari merito, per il Team Bassano.

Due soli i ritiri registrati: nel rally quello di Stefano Carminati e Antonello Moncada con l’Opel Ascona SR 1.9. Nella gara di regolarità per la Fiat 124 Abarth di Gino Fumagalli ed Emilio Burlando.

“Terra Sarda”

In contemporanea col Rally Sanremo, si è corso sulle strade della Gallura il “Terra Sarda” che nella versione storica contava quattro equipaggi dall’ovale azzurro al via. Bissando il successo del 2022, Gabriele Rossi e Fabrizio Handel si sono nuovamente aggiudicati la vittoria assoluta. Vittoria che è valsa loro anche la conferma del titolo del TER Tour European Rally per le vetture “post 1982”.

Alle loro spalle nell’assoluta, si è piazzata la Peugeot 309 Gti di Pietro Pes di San Vittorio e Nicola Romano e, a completare il podio tutto Team Bassano, ci hanno pensato Marc e Stephanie Laboisse, terzi e primi di 3° Raggruppamento con la Porsche 911 SC. Al traguardo, in quinta posizione assoluta, Giulio Pes di San Vittorio e Marco Pala su Peugeot 205 Gti.

Autodromo del Mugello

Un flash, in chiusura, dall’Autodromo del Mugello dove si è corsa la gara valevole per il Campionato Italiano Velocità Auto Storiche che vedeva due vetture del Team Bassano al via. Nel 1° Raggruppamento Fulvio Bressan si è piazzato settimo con la BMW 1600. Nel 3° “Toby” e Roberto Grassellini si sono classificati al decimo posto con l’Opel Kadett GT/E.

