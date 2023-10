Ottobre Rosa accende di iniziative l’Ovest Vicentino e la città

Sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno, il tumore femminile più diffuso, che ogni anno colpisce circa 55mila donne solo in Italia. Con questo obiettivo il Comitato Andos Ovest Vicentino, che da 25 anni offre supporto e servizi alle persone operate alla mammella, promuove l’Ottobre Rosa. La rassegna sta per entrare nel vivo nell’Ovest Vicentino e in città con iniziative eterogenee.

Montecchio Maggiore

Un primo nucleo di eventi coinvolgerà Montecchio Maggiore.

Mercoledì 11 ottobre è in programma una serata informativa sul tumore al seno e la fibromialgia, dal titolo “Associazione Andos e Fibro-Help! Insieme per dire che le malattie non conoscono genere”. Ad intervenire, alle ore 20.30 in Sala civica Corte delle Filande, sarà la dott.ssa Marilisa Rigato, medico esperto in nutrizione dietetica.

Giovedì 12 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12, open day in sede Andos dal titolo “Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire”. Sarà presente il dott. Giuseppe Orsolon, già medico di Medicina Nucleare all’Ospedale di Vicenza. Per partecipare, è necessario prenotarsi contattando l’Andos.

La serata di venerdì 13 ottobre sarà dedicata a festeggiare i 25 anni del Comitato Andos Ovest Vicentino. Alle ore 19 si terrà una cena di gala in Villa Curti a Sovizzo. Alla presenza di autorità, sostenitori, volontari e simpatizzanti, verranno ripercorse le tappe principali della storia del Comitato e non mancherà l’intrattenimento musicale a cura dell’artista Marzia Rigo Acoustic Trio.

Domenica 15 ottobre si prosegue con la prima marcia “Coloriamo d’arancio Ottobre Rosa”, organizzata dai Gatti Biancorossi e dall’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro Trevisan”. La camminata panoramica di 5 km tra i colli castellani, adatta a tutti, deve il nome al colore dell’Andos: l’arancione. La partenza è prevista alle ore 9 davanti al Municipio.

Venerdì 3 novembre si torna in Corte delle Filande alle 20.30 per l’incontro “Andos e Donna chiama Donna: creare condivisione per essere più vicine ai bisogni delle donne”. Si parlerà della correlazione tra violenza sulle donne e neoplasia mammaria. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione dello Sportello Donna della Città di Montecchio Maggiore e dell’Associazione Donatori di Sangue “Cav. Pietro Trevisan”.

La Valle del Chiampo

A Montebello Vicentino arriva la 3^ edizione di “Montebello cammina in Rosa”. Sabato 14 ottobre, con ritrovo alle ore 14.30 in Piazzale del Donatore, il Gruppo Podistico Montebello A.S.D. proporrà una passeggiata di 6 km pianeggianti.

Venerdì 20 ottobre, su iniziativa della Pro Loco, Villa Da Porto Barbaran a Montorso Vicentino ospiterà una serata all’insegna della musica, dal titolo “Cantiamo per le donne”.

Al Teatro parrocchiale di San Pietro Mussolino, infine, venerdì 27 ottobre alle ore 20.30 saranno ospiti il dott. Paolo Lucio Tumaini, direttore di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Arzignano (Ulss 8 Berica), e la dott.ssa Anna Racasi, ginecologa nella stessa struttura. Racconteranno “La DONNA: dalla nascita attraverso l’adolescenza, la gravidanza e non solo, fino alla menopausa”. Sottotitolo dell’incontro: “Continua ad inseguire i tuoi sogni anche quando non ti sembra di farcela: hai IN TE ciò che serve per farli diventare realtà”.

La Valle dell’Agno

Venerdì 20 ottobre, al 4° piano Day Service dell’Ospedale San Lorenzo di Valdagno, si terrà l’open day “Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire”. Dalle ore 9.30 alle 12.30 sarà presente la dott.ssa Catia Cattelan, medico geriatra. La prenotazione è obbligatoria contattando l’Andos.

Recoaro Terme, invece, ospita una serata informativa al Teatro Comunale giovedì 19 ottobre alle ore 20.30. Intitolata “L’importanza di farsi curare in una Breast Unit”, vedrà intervenire il dott. Graziano Meneghini, direttore del Dipartimento Funzionale transmurale Breast Unit e della Chirurgia Senologica dell’Ulss 8 Berica, e la dott.ssa Alessandra Belfontali, psicologa e psicoterapeuta del Comitato Andos Ovest Vicentino.

Vicenza e l’hinterland

Creazzo ospita una serata informativa su come “Vivere la fertilità e la sessualità durante e dopo la malattia”. Ne parlerà la dott.ssa Anna Racasi, ginecologa di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Arzignano, giovedì 12 ottobre alle ore 20.30 nell’auditorium della scuola A. Manzoni.

Seguirà, mercoledì 18 ottobre a Caldogno, un approfondimento su come “Mangiare bene per vivere sani” a cura del dott. Pierpaolo Pavan, direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’Ulss 8 Berica. L’inizio è previsto alle ore 20.30 in Sala civica Fogazzaro.

A Vicenza, l’Andos organizza inoltre, per mercoledì 18 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 presso l’Ambulatorio Integrato di Geriatria dell’Ospedale San Bortolo (6° piano), l’open day “Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire”. Sarà presente la dott.ssa Lucia Lupoli, medico geriatra. Per prenotarsi, rivolgersi all’Andos.

Venerdì 27 ottobre, infine, alle ore 15 la storica dell’arte Agata Keran guiderà alla “Cura della Bellezza. Scoprire i tesori del Santuario e del Museo di Monte Berico”. La proposta si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale “L’A.N.D.O.S. va al museo – L’ARTE della cura. CURARE con l’arte”. L’Andos, infatti, sostiene la partecipazione ad attività culturali in quanto, come dimostrato da diversi studi, contribuisce al mantenimento della salute delle persone, andando ad incidere sulla longevità e sul miglioramento delle condizioni di vita in caso di patologie. È consigliata la prenotazione all’Andos.

Gli appuntamenti dell’Ottobre Rosa sono a ingresso libero, salvo dove esplicitamente indicato.

Per informazioni e adesioni: Comitato Andos Ovest Vicentino, tel. 0444 708119, info@andosovestvi.it

Montecchio Maggiore, 10 ottobre 2023

Ottobre Rosa Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino Elena Trentin