“Marano a 4 zampe” il 15 ottobre la seconda edizione!!!

L’amministrazione Comunale di Marano Vicentino (VI) con la collaborazione di Enpa Thiene Schio organizzano, presso l’area sgambamento di Marano Vicentino, in via Don Michelazzo – angolo via Maso, la seconda edizione di “Marano a 4 zampe”.

Domenica 15 ottobre a Marano Vicentino dalle ore 9,30

Super programma! di “Marano a 4 zampe”.

Ore 09.30: Apertura iscrizioni dei cani alla sfilata (possono partecipare tutti i nostri amici a 4 zampe regolarmente microcippati)

Alle 11:00: Sfilata dei vostri cani sempre protagonisti!

11.15: Dimostrazione prove di una gara di Scent Game (sport ispirato all’attività dei cani nella ricerca di sostanze)

12:00: Premiazioni sfilata (premi a sorpresa)

Saranno presenti i banchetti ENPA per tutta la mattinata

In caso di pioggia la manifestazione è rinviata a domenica 22 ottobre 2023

Fonte: Enpa Thiene – Schio

Cosa fa ENPA Thiene – Schio

ENPA Thiene Schio, con più di 200 soci e numerosi volontari, segue il territorio dei 32 comuni dell’alto vicentino e si occupa in particolare di:

adozioni dei cani e dei gatti ospitati presso il canile sanitario Alto Vicentino (canile privato convenzionato con i 32 comuni dell’Alto Vicentino);

; cura, sterilizzazione e mantenimento di colonie feline nel territorio;

nel territorio; cura ed assistenza ad animali bisognosi ;

; informazione, promozione, educazione sulle tematiche legate al benessere animale;

sulle tematiche legate al benessere animale; organizzazione di eventi anche in collaborazione con enti comunali;

anche in collaborazione con enti comunali; l’area formazione si occupa di organizzare stages e seminari su tematiche utili alla conoscenza dei nostri amici a 4 zampe, al miglioramento del loro benessere, alla diffusione di una corretta cultura animalista, promuovendo una corretta gestione dei nostri amici a 4 zampe.

Fonte dal sito: Enpa Thiene – Schio