Manuel Sossella pronto per il “Città di Bassano”

Occhi puntati sull’ultimo round della Coppa di Zona per il pilota vicentino Manuel Sossella che si giocherà il primo posto, nuovamente al volante della Hyundai i20 Rally 2 condivisa con Gabriele Falzone

Rally Città di Bassano

Una delle gare più attese della stagione, non solo a Nord-Est dov’è noto come “Mundialito Veneto”, ma anche a livello nazionale vista la validità tricolore acquisita quest’anno.

Al via di quella che sarà la quarantesima edizione, ci sarà anche Manuel Sossella che si presenta allo start di un rally molto amato anche se non sempre prodigo di soddisfazioni; ad attendere il portacolori del Rally Team New Turbomark, ci sarà una volta di più il volante della Hyundai i20 Rally2 messa a disposizione da Friùlmotor sul sedile di destra della quale tornerà a prender posto il fidato Gabriele Falzone.

Manuel Sossella

“Puntuale come in ogni autunno da quarant’anni a questa parte, arriva l’appuntamento col Città di Bassano – racconta Sossella – e anche in quest’occasione ce la metteremo tutta, Gabriele ed io. Già qualificati per la finale al Rally del Lazio, ci giocheremo il primo posto nella classifica della Coppa di Zona cercando di raggiungere anche tale obiettivo.

Anche in quest’edizione gli avversari di livello non mancano e avremo anche modo di confrontarci, come già avvenuto al Due Valli, con i pretendenti al Campionato Italiano Rally Asfalto: uno stimolo in più per partire con la massima concentrazione ed onorare al meglio una gara iconica come il Città di Bassano nel suo quarantennale dalla prima edizione.

Da tener sott’occhio sarà anche la situazione della serie “R Italian Trophy” dove attualmente siamo al comando e, infine, colgo l’occasione per un ringraziamento ai nostri sostenitori che speriamo di poter gratificare con un risultato importante nella gara di casa”.

Vicenza, 10 ottobre 2023

