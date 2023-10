LAV Bassano: elefantessa di 50 anni lasciata sola fuori dal circo

Elefantessa di 50 anni lasciata sola fuori dal circo. La LAV di Bassano chiede al Sindaco la revoca dell’ attendamento perché l’Universal Circus dei fratelli Pino e Mario D’Amico in arrivo in città non rispetta le norme sul benessere animale.

L’elefantessa

Il Circo che sta arrivando in città sta già sollevando malumori in quanto da un sopralluogo fatto pochi giorni fa a Villorba dai colleghi di LAV Treviso per verificare le condizioni di detenzione degli animali nel circo è stata subito evidente la situazione di una elefantessa visibile su uno spiazzo sterrato, da sola, con pezzi di legno e un pneumatico come unica compagnia. Si tratterebbe di una femmina di razza asiatica, di 50 anni.

Gli elefanti sono animali molto intelligenti, sociali e che vivono in branchi in un sistema parentale complesso.

Lasciare l’elefantessa da sola è in contrasto con le linee guida CITES e con la decisione del TAR di Milano dello scorso 23 giugno (2023) contro un altro circo:

https://milano.repubblica.it/cronaca/2023/06/23/news/elefanti_coppia_circo_divieto_tar-405531168/

Ci domandiamo come mai l’Amministrazione Comunale dopo la recente esperienza del circo contemporaneo, senza animali, inserito nella rassegna culturale della città, abbia deciso di far attendare un circo con animali, tornando indietro nel tempo.

Facciamo appello anche al regolamento tutela animali che vige a Bassano che se ha lo scopo di spiegare ai cittadini le norme per la migliore convivenza con i propri animali, non può contenere articoli desueti che permettono l’attendamento a strutture come questo circo.

L’indagine “Doxa Bva” commissionata da LAV a settembre 2023 per raccogliere le opinioni degli italiani su questo argomento ha dimostrato che ben oltre il 76% è contrario all’uso degli animali nei circhi e il 79% è favorevole a destinare i fondi pubblici solo a favore di circhi che si riconvertiranno, proponendo spettacoli senza animali. Infine l’80% della popolazione è propensa ad andare a vedere un circo senza l’uso di animali.

Il commento

«Ad oggi – spiegano gli animalisti LAV – ancora circa 2mila animali sono vittime di sfruttamento allo scopo di divertire chi li guarda. Non esiste un registro nazionale degli animali detenuti mentre i circhi oltre ovviamente a spostarsi, cambiano spesso nome e insegne. Questo rendendo difficilissimo seguire il percorso degli animali e quindi gli eventuali casi di maltrattamento.

In questo scenario però 50 paesi in Europa e nel mondo hanno vietato o limitato l’utilizzo degli animali nei circhi e crediamo sia arrivato il momento anche per il nostro Paese di compiere questo grande passo di civiltà. In Italia alcuni circhi maltrattanti hanno subito il sequestro degli animali, ad esempio il circo Martin, dal quale tutti gli animali sono stati sequestrati grazie alla LAV e questi animali, vivono a Semproniano e possono essere sostenuti con l’adozione a distanza.

La Legge

La legge attuale è ancora quella promulgata nel 1968 con la quale al circo viene riconosciuta una “funzione sociale”. Ma nel 2022 è stato inserito l’articolo 9 nella Costituzione per “la tutela degli animali”. Attendiamo ora l’entrata in vigore della legge 106 del 2022 che deve essere promulgata entro il 18 agosto 2024 prevede il superamento dell’uso di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti».

«Chiediamo al Presidente Meloni e al Ministro Sangiuliano di non attendere oltre e di dire basta ai circhi con animali, attuando il decreto.

Chiediamo al Sindaco di Bassano di FERMARE l’arrivo di questo circo in città, brutto esempio di come si trattano gli animali. Al Sindaco consegneremo anche una proposta di regolamento animale specifico sui circhi”.

Saluti animalisti dal Direttivo della LAV di Bassano

Cristina LAV Onlus Sede Territoriale di Bassano del Grappa

Gli incontri si tengono ogni primo e terzo martedì del mese alle 21:20

e-mail: lav.bassanodelgrappa@lav.it

facebook LAV Bassano del Grappa pagina ufficiale:https://www.facebook.com/LAVBassanodelGrappa/ ; gruppo pubblico:https://www.facebook.com/groups/105411892829476/

sito web: https://www.lav.it/sedi/bassano-del-grappa per donazioni/iscrizioni-rinnovi CC BANCA PROSSIMA Codice IBAN : IT62J0306909606100000139844

Il tuo 5xMille alla LAV, salverai milioni di animali.

Un piccolo gesto che non costa nulla, ma vuol dire molto.

Codice fiscale: 80426840585