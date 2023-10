Il Comune di Marano Vicentino presenta “Il paese che educa”

Appuntamento il 14 ottobre dalle 9 alle 12 in Auditorium comunale con “Il paese che educa”

Semaforo verde per “Il paese che educa”, progetto promosso da Cooperativa Samarcanda Onlus, Cooperativa Radicà Onlus e dal Comune di Marano Vicentino. Il piano che coinvolge la comunità adulta impegnata nell’educazione delle giovani generazioni. Selezionata da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’iniziativa nasce per proseguire il cammino intrapreso nel 2015 dal “Patto Educativo Territoriale”. Al fine di introdurre e sensibilizzare sulle tematiche educative sviluppate nel progetto, il Comune di Marano Vicentino invita cittadine e cittadini all’evento di presentazione. Incontro che si terrà sabato 14 ottobre dalle 9 alle 12 presso l’Auditorium comunale di Marano Vicentino.

Dare continuità al Patto Educativo Territoriale

Il nuovo progetto, che durerà fino ad aprile 2025, si propone di mettere in pratica i principi educativi fondamentali già racchiusi nel Patto Educativo Territoriale. Testo realizzato coralmente da amministratori comunali, esperti dell’Ulss, insegnanti, rappresentanti delle varie associazioni maranesi. Nonché da ragazze e ragazzi maggiorenni del Comune di Marano Vicentino. Il Patto, infatti, è stato concepito come un vero e proprio piano educativo collettivo. Ed è articolato in sei punti, tutti convergenti verso un unico grande scopo: quello della costruzione di una cittadinanza più consapevole, sana, inclusiva e più rispettosa verso l’ambiente e gli altri.

“Il paese che educa” mira a concretizzare questi punti e a mantenere viva la collaborazione e il dialogo intergenerazionale. Al centro delle iniziative ci sono “i figli nel cuore e nella mente del paese-comunità”, dunque non solo bambini e ragazzi, ma anche genitori, educatori, nonni, anziani e in generale tutti i soggetti attivi della comunità maranese.

«Il Patto Educativo Territoriale – commenta il sindaco di Marano Vicentino, Marco Guzzonato – è un percorso di crescita continuo per la comunità, nel quale ci si aiuta a vivere al meglio il nostro ruolo di educativo e a creare nuove occasioni di formazione, per continuare ad essere una comunità educante. Ringrazio di cuore le cittadine e cittadini, le associazioni, la parrocchia e l’istituto comprensivo che si impegnano nel lavoro del tavolo del patto educativo territoriale».

L’incontro pubblico

L’appuntamento di sabato 14 ottobre sarà l’occasione per spiegare le modalità di ampliamento dei principi già esposti nel Patto. Ovvero, comprendere il proprio ruolo educativo nella comunità e aumentare la collaborazione tra i gruppi e le associazioni del territorio. Durante l’incontro verrà illustrato il programma per le prossime annualità, che si suddividerà in due fasi.

La prima si concentrerà su un approfondimento teorico per esaminare le tematiche sviluppate, ossia la cura dell’ambiente, di sé e degli altri. Ma anche l’educazione ad un uso consapevole delle nuove tecnologie e il costruire cittadinanza. In questa prima fase verrà formato un gruppo di persone che fungeranno da “attivatori di comunità”. Con il compito di sviluppare e guidare la compartecipazione progettuale e saranno delineati e svolti percorsi formativi rivolti a genitori, insegnanti, educatori, cittadini e cittadine in generale.

Nella seconda fase si svolgerà un laboratorio che coinvolgerà anche bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Finalizzato a portare proposte di iniziative concrete, da mettere in pratica nel prossimo futuro. Tutte le attività saranno coordinate da professionisti e nei lavori verranno coinvolti mediatori linguistico-culturali. Partecipe affinché venga favorita la completa interazione ed integrazione tra la comunità educante e i vari contesti familiari multi-culturali.

I ringraziamenti

Si ringraziano i numerosi partner del progetto: AmbarabàCiccìLibrò, Associazione Gruppo Impegno Sociale GIS Marano APS, Cooperativa Culturale Cinema Campana, Costruzioni Meccaniche Sottoriva SPA, Gruppo Escursionisti Maranesi, Istituto Comprensivo di Marano Vicentino, ODV Marano Solidarietà, Parrocchia Santa Maria Annunziata, Pro Marano, Raggio di Sole ODV, Spazio Culturale Rizzato, Viviamo Marano e SSDARL Alto Accademy.

Marano Vicentino, 10 ottobre 2023.

Fonte: Comune di Marano Vicentino (VI)- Ufficio Stampa