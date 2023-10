Educational Tour – 22^ edizione di Buy Veneto 2023

Si è svolta in data lunedì 9 ottobre 2023 la 22^ edizione di Buy Veneto – Workshop internazionale del turismo in Veneto, a Mestre. Si tratta del più importante e prestigioso evento di promozione, valorizzazione e pianificazione turistica, un’iniziativa di carattere commerciale che vede protagoniste le numerose destinazioni turistiche regionali. L’occasione ideale per l’incontro degli operatori della domanda estera – i buyer che in questa edizione sono stati circa 140 – con quelli dell’offerta veneta.

Lo scopo di Buy Veneto 2023

L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere il territorio nel suo complesso e di valorizzare l’attività di tutti gli attori del territorio come ad esempio le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggi, le aziende di servizi e tanti altri professionisti, nonché rappresentare uno strumento affinché la Regione Veneto rafforzi il suo business all’interno dei cataloghi dei tour operator internazionali.

Domenica 8 ottobre l’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli in collaborazione con la Provincia di Vicenza e la Città di Bassano del Grappa ha organizzato un educational tour mirato di promozione del territorio pedemontano e vicentino, a corollario di Buy Veneto. E’ stata un’occasione preziosa per far conoscere ai 13 buyer presenti l’offerta locale e farne apprezzare la cultura e le tradizioni. Abbiamo lavorato per proporre agli ospiti un itinerario suggestivo alla scoperta delle meraviglie e delle unicità dei nostri luoghi.

Workshop da Bassano a Vicenza

Il tour ha avuto inizio a Bassano del Grappa con la visita dei Musei Civici della città, Piazza della Libertà, Piazza Garibaldi e del Ponte Vecchio o Ponte degli Alpini che abbiamo ammirato da una location d’eccezione: la loggia della Grapperia Nardini, gustando il tradizionale aperitivo bassanese.

Il tour è proseguito nella Città di Thiene, con la partecipazione attiva degli ospiti alla manifestazione Thiene 1492 – Rievocazione Storica – Mercato Rinascimentale Europeo e con la visita del singolare Castello di Thiene.

La ricca proposta enogastronomica del pranzo è stata curata dal ristorante Il Torchio Antico a Lugo di Vicenza a cui è seguita la visita a Villa Godi Malinverni, prima villa dell’arch. Andrea Palladio, con i suoi musei “La Villa del Principe” ed il Museo dei Fossili “Pierluigi Malinverni”.

Nel pomeriggio abbiamo raggiunto Vicenza ed il gruppo ha avuto la possibilità di visitare il suggestivo Teatro Olimpico e la Basilica Palladiana, nonché di ammirare i palazzi cittadini dalla terrazza della Basilica Palladiana e camminare tra le vie pittoresche del centro storico.

Conclusione della giornata

La giornata si è conclusa con una proposta gourmet originale per l’aperitivo rinforzato presso il Garibaldi Bistrot, nella splendida location di Piazza dei Signori.

Il tour è stato curato interamente da una guida turistica autorizzata dell’Associazione Vicenza Tour Guide.

L’Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli con la Provincia di Vicenza e la Città di Bassano del Grappa ha cercato di proporre un itinerario che concentrasse in breve tempo l’articolata offerta turistica vicentina e che rispondesse al meglio alle esigenze degli ospiti e della loro clientela.

I buyer hanno prestato interesse riguardo le modalità di visita dei monumenti cittadini, la tipologia delle strutture turistico-ricettive presenti nel territorio, l’offerta di carattere sportivo – naturalistico con un interesse particolare legato alle tematiche green e alle nuove tecnologie e al calendario annuale delle manifestazioni e degli eventi a completamento dell’offerta turistica del territorio.

Fonte: ODG Pedemontana Veneta e Colli – Ufficio Stampa