CioccolandoVi 2023: a Vicenza la tre giorni immersi nel cioccolato

Nel cuore di Vicenza, in piazza dei Signori, torna venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 il profumo di cioccolato ad attrarre i più golosi, come avviene ogni anno nel mese di ottobre, dal 2005 e quest’anno CioccolandoVi giunge alla 18^ edizione e festeggia anche la maggiore età.

La tre giorni dedicati al cioccolato di qualità in ogni forma, gusto e profumo con i migliori cioccolatieri, maestri artigiani che ci faranno apprezzare e conoscere il cioccolato artigianale in tutte le sue dolcissime sfumature.

A dar vita alla manifestazione è Confcommercio Vicenza con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza. Organizzata in collaborazione con l’assessorato alle Attività Produttive del Comune di Vicenza e con l’assessorato alla Cultura.

CioccolandoVi ha salvaguardato intatta negli anni la propria identità, proponendo a ogni edizione solo prodotti di espositori che condividono la passione per il cioccolato, cibo amato che accomuna tutti, che non conosce confini e rallegra gli animi di chi lo assapora.

Anche quest’anno CioccolandoVi si presenta come un’ottima occasione per stare con la propria famiglia o con i propri amici, immersi tra tantissime golosità al cioccolato, buone per gli occhi e per il palato, in una cornice di grande effetto com’è il centro storico di Vicenza.

Programma CioccolandoVi 2023

Venerdì 20 ottobre dalle 13.00

Cerimonia inaugurazione 18^ edizione

Apertura stand e vendita dei prodotti

Il Museo di Palazzo Chiericati, le Gallerie di Palazzo Thiene, il Museo Naturalistico e la Chiesa di Santa Corona saranno aperti fino alle 22.00

Sabato 21 ottobre dalle 9.00 alle 24.00

Apertura stand della seconda giornata

CioccolandoVi Tour, un ‘cioccolatoso’ viaggio storico, artistico e culturale nel Centro Storico di Vicenza

Il Museo di Palazzo Chiericati, le Gallerie di Palazzo Thiene, il Museo Naturalistico e la Chiesa di Santa Corona saranno aperti fino alle 22.00

Domenica 22 ottobre dalle 10.00 alle 20.00

Apertura stand terza e ultima giornata

Arrivederci al 2024 con la 19^ edizione

Tra gli stand si potrà ammirare, gustare, comprare, un ricco assortimento di: praline; tavolette di cioccolato al latte, fondente e aromatizzato. Ma anche cioccolato monorigine, creme spalmabili, liquori al cioccolato; le deliziose torte, come la sacher, la gubana. E poi la frutta ricoperta di cioccolato, cioccolatini ripieni, cremini, dragées, gianduia, tartufi, cuneesi. E ancora: nocciolati, cioccolecca e i più svariati soggetti di cioccolato.

Oltre agli stand dei maestri cioccolatieri visita a Vicenza i capolavori del Palladio, i suoi luoghi di interesse, i suoi monumenti e musei in 24 – 48 e 72 ore, oppure scopri i nostri itinerari in provincia. In via del tutto eccezionale il museo civico di Palazzo Chiericati, le Gallerie di Palazzo Thiene e la Basilica Palladiana sono aperti dalle 18.00 alle 22.00 di sabato 22 ottobre (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura).

La città di Vicenza offre un’ampia scelta di parcheggi, sia a ridosso del centro storico che nelle immediate vicinanze. La sosta, nel cuore della città è generalmente a pagamento, compreso nei giorni festivi.

In occasione di CioccolandoVi 2023 il gruppo culturale “Le Soete” propone per il sabato 21, dalle ore 14.00 alle 17.00, una ‘cioccolatosa’ passeggiata dal carattere storico, artistico e culturale, tra gli stand di CioccolandoVi fino a Palazzo Cordellina, in contrà Riale.

Il ritrovo dei partecipanti è alle ore 14.00 allo stand informativo di Confcommercio Vicenza, in piazza dei Signori, da dove il gruppo inizierà il tour che porterà a Palazzo Cordellina.

In questa fastosa dimora, dalle splendide sale affrescate, si potrà immaginare come nel ‘700 il ricchissimo proprietario, il giureconsulto Carlo Cordellina, amava accogliere i suoi illustri ospiti, offrendo “una chicchera di cioccolata”, cioè la cioccolata in tazza che anche a Vicenza, come a Venezia, era una bevanda di gran moda. La passeggiata continuerà fino a contra’ del Monte per la degustazione di cioccolata presso “CioccoLato”, adiacente alla Piazza dei Signori, offerta dalla gentile proprietaria Sonia.

Quota di iscrizione: 5,00 €.

Per inscrizioni: “Gruppo le Soete” – pattyroni55@gmail.com

Matteo Reginato 346 3567720 oppure Sonia Scussolin 353 4041604 / mailto:sonia.scussolin18@gmail.com

In occasione di CioccolandoVi, il sabato oltre ai musei anche i negozi e i locali potranno prolungare l’orario di apertura fino a tarda notte.

Per informazioni visita il nostro sito: https://www.cioccolandovi.it/

Fonte immagini dal sito di CioccolandoVi