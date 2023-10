Bassano: un contributo al Ministero per salvare l’Archivio di Stato

L’Amministrazione comunale ha deliberato un contributo di 45 mila euro all’Archivio di Stato di Vicenza, facente capo alla Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura, per mantenere l’apertura della sezione dell’Archivio di Stato presente a Bassano del Grappa.

Il contributo servirà al Ministero per sostenere i costi di locazione della sede della sezione bassanese, in via Beata Giovanna, al fine di mantenerla attiva

Archivio storico

Si tratta di un preziosissimo archivio storico, nel quale sono confluiti, in oltre due chilometri di scaffalature, gli archivi notarili e delle congregazioni religiose soppresse, i fondi giudiziari, catastali e lo Stato Civile dei comuni del territorio bassanese e dall’Altopiano di Asiago, che lo rendono meta continua degli studiosi e di tanti appassionati, per le più diverse ed approfondite ricerche e per semplici ma interessantissime consultazioni sulla storia e non solo, tanto da rappresentare un tassello fondamentale ed imprescindibile del patrimonio culturale della Città di Bassano del Grappa e dell’intero territorio bassanese.

“Riteniamo di fondamentale importanza mantenere aperta questa sezione – spiega il sindaco Elena Pavan – in quanto si tratta di una risorsa preziosa per la nostra città, riconosciuta come una delle sedi più attive degli archivi di Stato. L’istituto archivistico rappresenta una realtà dal grande valore culturale che, grazie non solo alla quantità dei documenti conservati ma anche alla qualità dei servizi erogati, rappresenta un riferimento per l’intero territorio”.

Adesioni

Dopo l’approvazione della delibera di Giunta che ha garantito il contributo, si attende ora la sottoscrizione di una convenzione, da parte del Ministero della Cultura, per la salvaguardia dell’Archivio di Stato a Bassano del Grappa. In seguito, anche gli altri Comuni del comprensorio potranno aderire all’iniziativa partecipando al contributo con una quota proporzionata al numero di abitanti.

“Ringrazio sin d’ora i colleghi sindaci che vorranno contribuire a mantenere vivo e valorizzare un patrimonio culturale a servizio non solo della città di Bassano, ma di un intero territorio” conclude il primo cittadino.

Bassano del Grappa, 10 ottobre 2023

Comune di Bassano del Grappa Servizi di Staff – Ufficio Stampa