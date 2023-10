L’ultimo atto del Campionato Italiano Rally Asfalto vedrà al via la compagine locale con Menegatti, Molo con Garbo, il giovane Ceccato, Lovisetto, Gambasin e Tessaro. – Bassano: l’appuntamento di casa per Jteam

Ancora pochi giorni e per Jteam si apriranno le porte di uno degli eventi più attesi della stagione, quello che porterà il sodalizio di Bassano del Grappa a giocarsi le carte migliori a disposizione sugli asfalti amici della gara di casa.

Rally Città di Bassano

Il 13 ed il 14 di Ottobre andrà in scena il Rally Città di Bassano, classica del Triveneto che andrà a quest’anno a chiudere il Campionato Italiano Rally Asfalto, promettendo spettacolo.

Il primo a difendere i colori della compagine locale sarà un Paolo Menegatti in grande forma che, reduce dal settimo assoluto siglato a Como, tornerà al volante della Skoda Fabia RS Rally2 di MS Munaretto, in coppia con Nicola Rutigliano, per continuare a crescere nel CIRA.

“L’obiettivo è quello di stare vicini ai primi del CIRA come a Como” – racconta Menegatti – “e ci proveremo anche qui al Bassano, con la consapevolezza di avere un passo in grado di permetterci questo. Le prove sono adatte a me ma, se non troveremo la giusta dritta, soffriremo tanto sullo stretto della Valstagna. Grazie a Jack e, giocando in casa per Jteam, speriamo di poter fare bene. Grazie al mio grande amico Alessio, un mental coach per me.”

Il riscatto

Alla ricerca di un riscatto sul Mundialito Triveneto sarà Enrico Molo, alle note Vanessa Garbo sulla Renault Clio Super 1600. Desideroso di interrompere un digiuno di successi che troppo spesso è sfumato proprio quando il portacolori del team locale si trovava al comando.

“Non stiamo seguendo il CIRA” – racconta Molo – “e, dopo il San Martino di Castrozza, questa sarà la seconda gara che affronteremo in un campionato così prestigioso. Lo abbiamo corso varie volte in precedenza ma abbiamo collezionato una serie di ritiri, spesso per problemi tecnici, quando eravamo in testa alla nostra categoria. Conosciamo metà del percorso di gara e ci aspettiamo di poter essere competitivi per il due ruote motrici, oltre che per la nostra classe.”

Presente al via anche il giovane figlio d’arte, Giovanni Ceccato, che continuerà il proprio apprendistato sulla Renault Clio Rally5, curata da GF Racing e condivisa con Emanuele Dinelli.

Lancia Rally 037 gruppo B

Ritorno al passato, così come nella scorsa edizione, per Adriano Lovisetto che, affiancato da un nuovo compagno di abitacolo che sarà prossimamente svelato, tornerà alla guida della splendida Lancia Rally 037 gruppo B, curata da K-sport, con la quale chiuse terzo assoluto nella precedente edizione di un Rally Storico Città di Bassano sempre ricco di pretendenti.

“Grazie a K-sport ed all’amico Gasparotto per questa nuova opportunità” – racconta Lovisetto – “perchè tornare al volante di una vettura di questo tipo è fantastico. Ne sono innamorato. Il navigatore sarà nuovo ma non voglio comunicarlo ora. Non sarà facile, la 037 richiede una preparazione fisica notevole. Grazie a Jteam ed a tutti i partners coinvolti in questo progetto.”

Al via anche Matteo Gambasin, con Giovanni Costenaro su Skoda Fabia Rally2 Evo di Delta Rally. Oltre a Rudy Tessaro, con Massimo Follador su Peugeot 208 Rally4 di La Marca Racing.

Foto di repertorio, di Paolo Menegatti, in azione nel precedente Rally di Como 2023 (immagine a cura di ACI Sport)

Bassano del Grappa (VI), 10 Ottobre 2023

Fabrizio Handel UFFICIO STAMPA

@ contact: press@jteam.it

web: www.jteam.it