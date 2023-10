Sabato 28 e domenica 29 ottobre le Fabbriche del Gusto apriranno le porte al pubblico: tutte le attività sono a ingresso libero, ma è necessaria la prenotazione cliccando qui e scegliendo l’azienda di proprio interesse – Wefood: un weekend nelle “Fabbriche del Gusto”

L’iniziativa è promossa con il Touring Club Italiano, la più importante associazione di promozione sociale che da oltre cent’anni si impegna per lo sviluppo del turismo, la salvaguardia dell’ambiente e la diffusione della cultura

Le vicentine “Fabbriche del Gusto”

Bassano del Grappa (VI)

Specializzato nella produzione di amaro e liquori, propone una visita che inizierà con breve introduzione sulla storia della villa di origine cinquecentesca presso cui si trova il laboratorio, seguirà con visita al laboratorio e spiegazione dell’origine del prodotto storico dell’azienda, ovvero l’Amaro San Giuseppe.

Costabissara (VI)

Cantina Ongaresca nasce nel 1995 come luogo di pace, nasce dal desiderio di vivere e svolgere attività a contatto con la natura: l’equitazione e il coltivare la terra, valorizzandone al meglio i frutti come interpretazione del buon vivere. Da sempre conosciuta come Allevamento di cavalli, qui concepiti e allevati.

Rosà (VI)

Azienda artigianale a conduzione famigliare dal 1969. Raccoglie latte giornalmente per la produzione dei formaggi sia di mucca che di capra. Caseificio Castelan Urbano, un approccio autentico, a tutela del gusto del prodotto e della salute del consumatore utilizziando solo ingredienti naturali.

Montebello Vicentino (VI)

La famiglia Capitelli, tornando alle sue antiche origini di coltivatori, decide di intraprendere un’avventura importante: la produzione di vino puntando all’eccellenza del proprio territorio.

Si tratta di un’ azienda giovane situata a Selva di Montebello, che però si rifà alle proprie radici.

Costabissara (VI)

Una piccola distilleria a conduzione familiare fondata nel 1887, Distilleria Schiavo è situata a Costabissara ed è stata condotta di padre in figlio per cinque generazioni. La grappa di Distilleria Schiavo è ad oggi riconosciuta come una delle migliori del Veneto, la regione con la maggior concentrazione di distillerie.

Zanè (VI)

L’azienda Filippi è una storia iniziata nel 1972. Maria e Giuliano hanno iniziato a scrivere il primo capitolo di questa storia con la produzione dei primi dolci da forno a lievitazione naturale, all’insegna della genuinità degli ingredienti e della tradizione.

Le “Fabbriche del Gusto” a Treviso

ASTORIA WINES

Loc. Crevada – Susegana (TV)

Nata nel 1987 dalla passione di una storica famiglia di viticoltori, Astoria è oggi il primo vinificatore privato del Conegliano-Valdobbiadene DOCG e i suoi vini sono stati celebrati dai più importanti concorsi enologici. La Tenuta Val del Brun è il cuore pulsante di Astoria: ettari di vigneti immersi tra le Colline del Prosecco.

MUSEO DEL CAFFÈ DERSUT

Conegliano (TV)

Dal 1949 la storia di una famiglia e di una città si legano indissolubilmente: i Conti Caballini di Sassoferrato rilevano la Dersut Caffè di Conegliano, piccola torrefazione costituita solo due anni prima. Nel 2002 viene aperta la prima Bottega del Caffè Dersut.

Le “Fabbriche del Gusto” a Verona

FRANTOIO BONAMINI

Illasi (VR)

Qualità del prodotto italiano, passione per il proprio territorio e per le tradizioni locali, sguardo aperto sul mondo e sull’accoglienza fanno di Frantoio Bonamini uno degli esempi simbolo di unione tra storia ed evoluzione. Un’azienda giovane e dinamica, con un forte senso della sperimentazione e della continua ricerca.

RISO MELOTTI

Isola della Scala (VR)

Produttori di Riso dal 1986, Melotti da oltre 2 generazioni impegnati nella produzione di un prodotto sano, genuino e nel rispetto dell’ambiente. Una passione trasmessa con entusiasmo da padre in figlio e alimentata dalla generosità e dal fascino della pianura a Sud di Verona.

Le “Fabbriche del Gusto” a Belluno

LATTEBUSCHE

Busche (BL)

Lattebusche è una Cooperativa operante da oltre 60 anni nel settore lattiero caseario, con sede nel bellunese, zona incontaminata e ricca di pascoli ai piedi delle Dolomiti con una lunga tradizione nell’allevamento del bestiame. Una delle ragioni del successo di Lattebusche è la continua innovazione.

Le “Fabbriche del Gusto” a Padova

MAELI

Baone (PD)

Una cantina a Baone, Maeli nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei, che ha valorizzato un vitigno del territorio, il Moscato Giallo, vinificandolo in cinque versioni differenti: da spumante dolce a metodo tradizionale brut nature, da vino che rifermenta con i propri lieviti in bottiglia a vino fermo, fino al passito.

MUSEO LUXARDO

Torreglia (PD)

È tra le più antiche distillerie europee produttrici di liquori e distillati, trasferita da Zara a Torreglia nel 1947 a causa delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, Luxardo è un’azienda nella quale tradizioni secolari si fondono con metodi produttivi all’avanguardia.

Le “Fabbriche del Gusto” a Venezia

MAZZOLADA – LA VIGNA DEL FALCO

Portogruaro (VE)

Freschezza, qualità e sostenibilità sono i punti cardine del loro operato. Bere Mazzolada – La vigna del Falco è abbracciare il loro modo di vivere il vino ed i loro valori, tesi a darne una visione unica ed irripetibile. Custode del benessere del suo territorio e testimone della qualità che è in grado di produrre.

Fonte WeFood <info@italypost.it>