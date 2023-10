Domenica 15 ottobre 2023 – ore 17.00 – Oratorio di San Nicola – Vicenza – Spazio & Musica: l’ensemble l’Archicembalo

ED ERRA L’ARMONIA PER QUESTA VALLE

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria dal sito www.spazioemusica.it

Ensemble l’Archicembalo

Domenica 15 ottobre alle 17.00 presso l’Oratorio di San Nicola sarà ospite del festival Spazio & Musica un gruppo già apprezzato lo scorso anno per la sua interpretazione rigorosa e nello stesso tempo fantasiosa, l’ensemble l’Archicembalo.

Fondato da Marcello Bianchi (violino e konzertmeister) e Daniela Demicheli (clavicembalo e direttore artistico). Il gruppo offrirà un concerto dedicato allo stile italiano che dominò la scena europea durante i secoli XVII e XVIII, e di cui il gusto francese era l’unico rivale.

In effetti, gli elementi tipici come la cantabilità e le armonie trasparenti sono riscontrabili in diversi brani dei compositori d’oltralpe. Compositori come Telemann, Haendel e lo stesso Bach, sebben reinterpretati attraverso la solida e complessa scienza contrappuntistica che li contraddistingueva. È il caso della briosa Sonata per violino e basso continuo Op. 1 nº 12 in fa maggiore di Händel (HWV 370), ma anche della Sonata bachiana BWV 1021, dove la presenza del violoncello nel basso continuo affidato a Carlo Merlo evidenzierà l’incanto del dialogo con il violino suscitato tanto dalla melodiosità delle due linee quanto dalle sorprendenti armonie che esse generano.

Il programma

Con l’intento di mostrare affinità e differenze tra i due repertori, il programma dal titolo di leopardiana memoria Ed erra l’armonia per questa valle affiancherà i già citati brani di matrice tedesca con alcuni dei capolavori di musica strumentale italiana, come la Sonata in re minore (RV 14) di Vivaldi, la Sonata in mi minore Op. 2 nº 5 di Visconti e la Sonata in re minore Op. 3 nº 12 di Bellinzani.

La straordinaria cornice dell’Oratorio di San Nicola, con le splendide opere seicentesche in esso contenute, rendono l’evento di domenica imperdibile per tutti gli amanti della musica antica.

Maggiori informazioni sul sito www.spazioemusica.it

Il Festival è realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città del Comune di Vicenza. Oltre che con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo del Governo della Repubblica Italiana e le Attività Culturali, il sostegno di Gallerie d’Italia – Vicenza (museo di Intesa Sanpaolo), Aim Agsm, Danieli Group, Aquila corde, Rotary Club della Provincia di Vicenza e la collaborazione del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, del Festival Grandezze&Meraviglie – Festival Musicale Estense di Modena.

