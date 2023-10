Schio, 50&più: incontro sul problema truffe a persone anziane

A Schio, un incontro 50&più con i consigli dei carabinieri per evitare le truffe

Appuntamento mercoledì 11 ottobre, alle ore 15.00, nella sala sede mandamentale Confcommercio in via Battaglione Val Leogra 39

Un incontro aperto a tutta la cittadinanza per prevenire, attraverso l’informazione, il problema delle truffe messe in atto contro le persone più anziane, quelle prese maggiormente di mira da parte di malfattori che tentano di raggirarle con vari stratagemmi per portare via denaro o altri oggetti preziosi.

Ad organizzarlo è la 50&Più – Confcommercio di Vicenza, l’associazione che in provincia opera a favore della Terza età, e l’appuntamento è per mercoledì 11 ottobre alle ore 15.00, nella sede Confcommercio del mandamento di Schio (con entrata da via Battaglione Val Leogra 39).

L’incontro, al quale saranno presenti il presidente provinciale 50&Più Fiorenzo Marcato e il presidente di Confcommercio Schio Guido Xoccato, nasce in collaborazione con il comando provinciale dei Carabinieri e si intitola “Vivere in Sicurezza – come difendersi dalle truffe”. Nell’occasione il capitano Francesco Grasso, Comandante della Compagnia Carabinieri di Schio, stilerà un elenco di raccomandazioni utili per rimanere il più possibile guardinghi di fronte a stratagemmi o approcci strani, che hanno come vittime predestinate soprattutto gli anziani che vivono da soli: fatti che, al di là della gravità in sé di un atto criminale, lasciano in queste persone più deboli un forte disagio psicologico.

Da qui, dunque, questi appuntamenti sul territorio, durante i quali i Carabinieri, sulla base delle esperienze e delle denunce raccolte, possono dare utili consigli per evitare truffe e altre malefatte, contribuendo, attraverso l’informazione, ad accrescere i livelli di sicurezza e prevenzione sul territorio.

Vicenza 9 ottobre 2023

Fonte: Confcommercio Vicenza – Ufficio Stampa