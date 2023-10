Romeo Marinello raccontato dal cortometraggio del Fotoclub

Lo scultore Romeo Marinello – L’artista calidonense premiato nell’ultima serata di Obiettivo sul Mondo

Obiettivo Sul Mondo

La 22ma edizione del ciclo di incontri “Obiettivo Sul Mondo”, organizzata con grande successo dal Foto Club Caldogno, si è chiusa con l’appuntamento dedicato ai lavori realizzati dai soci, tra i quali un’anteprima davvero speciale. La proiezione del cortometraggio dedicato allo scultore calidonense Romeo Marinello.

L’artista ha raccontato in una videointervista la sua storia artistica e personale, che da Cresole lo ha visto portare le sue opere ovunque. Compresa la villa di Miami dell’attore Sylvester Stallone, che aveva avuto modo di conoscere lo scultore e apprezzarne l’opera a Cinecittà.

Nel cortometraggio, tra l’altro, Marinello ha svelato il processo che ha portato alla creazione di un putto che proprio in questa occasione è stato donato al Comune, rappresentato dal vicensindaco e assessore alla cultura Monica Frigo, che ha premiato Marinello con una targa. Ora la scultura di Marinello ha già trovato la sua collocazione in municipio. «Ringrazio di cuore il Foto clubCaldogno, con la presidente Barbara Cattelan, e l’artista Marinello per questa splendida sorpresa – commenta l’assessore Frigo -. Siamo onorati di avere qui a Caldogno un artista come lui, e una realtà come il Fotoclub che da molti anni arricchisce e valorizza la cultura nella nostra comunità».

Caldogno – 07 ottobre 2023

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno

