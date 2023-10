Piovene Rocchette: la Costituzione Italiana ai neo 18enni

Consegna della Costituzione ai neo 18enni – Festeggerà i neo 18enni di Piovene Rocchette invitandoli sul palco dell’Auditorium Comunale. A loro il Sindaco Erminio Masero consegnerà la Costituzione Italiana, “perché sia una guida per la libertà, la responsabilità e la consapevolezza dell’essere cittadini italiani”. A dividere il palco con loro, nel corso della cerimonia che si terrà giovedì 12 ottobre alle 20.45, anche i giovani che sono diventati maggiorenni durante la pandemia da Covid, “non ci siamo dimenticati di loro-continua il Sindaco Masero- quindi, anche ai nati nel 2020 e nel 2021 verrà dato in dono la Carta costituzionale”.

Sindaco Erminio Masero

“Non smetterò mai di guardare ai giovani con fiducia. Mai. Perché non solo sono il nostro presente ma, un domani, saranno coloro che potranno far crescere la nostra comunità, contribuendo a migliorare la nostra società-commenta il Sindaco Erminio Masero. Per fare tutto questo occorre essere dei cittadini attivi, raccogliendo l’essenza dei principi della Costituzione che esprime l’essenza del nostro Paese, che sancisce diritti e doveri.

Con la legge fondamentale della Repubblica italiana l’Assemblea Costituente, il 1° gennaio del ‘48, consegnò al Paese il principale strumento con cui comprendere e apprezzare appieno il valore di lotte e sacrifici che hanno garantito la conquista della democrazia e che oggi custodisce diritti inviolabili e doveri inderogabili, fra cui quello al voto- conclude il Sindaco Masero- auguro ai giovani il meglio. Auguro a loro un cammino di valori che li renda capaci di assumersi responsabilità per sé e per la comunità. Vivendo come cittadini attivi per far progredire il nostro Paese”.

Nel corso della cerimonia verrà offerto lo spettacolo ‘Barbiana, la forza dell’amore che muove il mondo’ sulla figura ed il pensiero di Don Milani. Spettacolo riassunto nel motto ‘I care’, con

Luca Pegoraro al pianoforte e voce solista

Marcello Grandesso alla fisarmonica,

Michael Sandonà alle percussioni

Mariateresa Totti, narratrice.

Piovene Rocchette 9 ottobre 2023

Portavoce del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale