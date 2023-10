Pallacanestro Vicenza: classifica e risultati 2° giornata

Serie B Nazionale – Gemini Mestre VS Civitus Allianz Pallacanestro Vicenza

Troppa Gemini Mestre per la pallacanestro Vicenza

Allenatore Cilio

Nessuno uscito per cinque falli. Arbitri Spinelli di Cantu’ e Castellano di Legnano

PRIMO QUARTO

L’unico nel quale Vicenza offre qualcosa di buono anche se i ventisette punti al passivo sono troppi.

SECONDO QUARTO

L’attacco di Vicenza s’inceppa, quello di Mestre va a mille e matura il parziale di 24 a 10 per i padroni di casa, che toccano il più 22 (51 a 29) al momento di tornare negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

TERZO QUARTO

Ci si attende una reazione vicentina che non c’è. Le distanze rimangono invariate.

ULTIMO QUARTO

Ci si avvia verso la sirena finale con Mestre che non solo è in totale fiducia e controllo, ma come se non bastasse riesce anche ad ampliare il proprio vantaggio. Vicenza concede giustamente spazio anche ai suoi giovani Pavan e Fall

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza