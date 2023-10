Italo Calvino 100: Vicenza celebra l’autore con 15 appuntamenti

“Italo Calvino 100. Le idee, vivendole liricamente”, 15 appuntamenti in città per i 100 anni dalla nascita dello scrittore

Nel centenario della nascita di Italo Calvino, anche Vicenza celebra l’autore de “Il barone rampante”, “Il sentiero dei nidi di ragno” e “Le città invisibili”, nato il 15 ottobre 1923 a Santiago de las Vegas (Cuba) e morto il 19 settembre 1985 a Siena.

L’assessorato alla cultura, turismo e attrattività della città e la Biblioteca civica Bertoliana, in collaborazione con Accademia Olimpica, assessorato all’istruzione, Gallerie d’Italia – Vicenza, Il Giornale di Vicenza, Bill Territoriale Vicentina, Alessandra Vignato, organizzano a partire dall’11 ottobre la rassegna “Italo Calvino 100. Le idee, vivendole liricamente”.

Il titolo trae spunto da una frase di una lettera di Calvino allo scrittore vicentino Guido Piovene, conservata in Biblioteca Bertoliana, che sintetizza l’obiettivo della ricca proposta culturale: declinare le suggestive “idee” di Italo Calvino attraverso varie espressioni liriche, concerti, presentazione di libri, letture e laboratori per bambini e ragazzi, conferenze e spettacoli teatrali, per tornare a scoprire l’universo di parole e pensieri, ma anche di impegno politico e sociale di uno degli scrittori italiani più importanti del secondo Novecento.

L’assessore alla cultura, turismo e attrattività della città Ilaria Fantin spiega il senso della rassegna: «Italo Calvino scriveva nel suo saggio Mondo scritto e mondo non scritto che “la lettura è un rapporto con noi stessi e non solo col libro, col nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre”: con questa rassegna, che abbiamo voluto ideare insieme alla Biblioteca Bertoliana e che nuovamente ci ha permesso di fare “comunità” con le importanti realtà culturali della città con le quali condividiamo e promuoviamo anche questo progetto, abbiamo voluto proporre iniziative di promozione alla lettura per tutti, per piccoli e grandi, per stimolare il desiderio di tornare a leggere e meditare il ricco mondo di Calvino, che continua a trasmettere valori di profonda leggerezza che ci aiutano a capire anche il nostro mondo interiore».

«L’iniziativa ci ha visto da subito presenti a sostenerla – precisa l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo – perché Italo Calvino è annoverato tra gli autori BILL, la “biblioteca della legalità”, un progetto che questo assessorato promuove insieme a BILL Territoriale Vicentina e che nasce per diffondere la cultura della legalità e della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la promozione della lettura: con i suoi libri Calvino educa sempre alla giustizia, al rispetto della natura, alla pacifica e costruttiva convivenza civile, valori che dobbiamo essere in grado, con la nostra azione politica quotidiana, di condividere e trasmettere”.

Il programma della rassegna “Italo Calvino 100. Le idee, vivendole liricamente” (11 ottobre 2023-24 marzo 2024) si può consultare nel sito del Comune di Vicenza al link https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/354661

LIBRI DA LEGGERE di Italo Calvino

mercoledì 11 ottobre – ore 18 | Biblioteca civica Bertoliana, sede di Palazzo Cordellina

Domenico Scarpa presenta il libro Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore (Hoepli 2023); modera Nicoletta Martelletto

a cura di Biblioteca civica Bertoliana

VISITA GUIDATA

per bambine/i 5-12 anni e famiglie

sabato 14 ottobre – ore 16 | Gallerie d’Italia – Vicenza

L’occhio del possibile. Italo Calvino tra pittura e fotografia

a cura dei Servizi educativi delle Gallerie d’Italia – Vicenza

prenotazione obbligatoria: Numero Verde 800.167619

CONVEGNO su Italo Calvino

martedì 17 ottobre – ore 17 | Biblioteca civica Bertoliana, sede di Palazzo Cordellina

Tra le parole di Calvino: giornata di studi su Italo Calvino a 100 anni dalla nascita

saluto di Giovanni Luigi Fontana; con Marcello Ghilardi, Paolo Lanaro, Valeria Mancini, Francesco Mezzalira, Paolo Vidali; coordinamento di Luciano Zampese

a cura di Accademia Olimpica

LETTURA TEATRALE CON LABORATORIO

per bambine/i 5-8 anni

mercoledì 18 ottobre – ore 16.30 | Biblioteca di Riviera Berica

il 25 ottobre – ore 16.45 | Biblioteca di Biblioteca Villaggio del Sole

mercoledì 8 novembre – ore 17.30 | Biblioteca di Biblioteca Anconetta

Le Fiabe italiane di Italo Calvino

con Teatro del Vento

a cura di Biblioteca civica Bertoliana

prenotazione obbligatoria

vsole.bertoliana@comune.vicenza.it | 0444 – 578266

anconetta.bertoliana@comune.vicenza.it | 0444 – 578264

LETTURA TEATRALE CON LABORATORIO

per ragazze/i 9-13 anni

mercoledì 25 ottobre – ore 16.30 | Biblioteca di Laghetto

Fantastico Calvino: lettura da Il visconte dimezzato con laboratorio di creazione di collage artistici

con Martina Pittarello e Associazione Ardea

a cura di Biblioteca civica Bertoliana

prenotazione obbligatoria

CONCERTO

sabato 28 ottobre – ore 17 | Biblioteca civica Bertoliana, sede di Palazzo Cordellina

E le stelle ci stanno a guardare. Dialogo e suggestioni musicali tra noi e il cielo nei personaggi di Italo Calvino e nelle immagini delle alte quote dolomitiche

con Alessandra Vignato, Giorgio Agazzi, Antonio Riva Barbaran, Beatrice Niero, Andrea Picco

a cura di Biblioteca civica Bertoliana

READING

giovedì 9 novembre – ore 18 | Biblioteca civica Bertoliana, sede di Palazzo Cordellina

Noi e la leggerezza: da Calvino a Whatsapp

con Massimiano Bucchi e la partecipazione di Enea DJ

a cura di Biblioteca civica Bertoliana

AVVENTURE TRA LE PAGINE – LEGGIAMO AL MUSEO

per le scuole secondarie di primo grado

venerdì 10 novembre – ore 9 e 11.30 | Gallerie d’Italia – Vicenza

Laboratorio didattico di Sara Colaone sul libro a fumetti Il barone rampante (Mondadori 2023)

a cura dei Servizi educativi delle Gallerie d’Italia – Vicenza, in collaborazione con Biblioteca civica Bertoliana, Assessorato all’istruzione – Progetto Leggere Insieme, BILL Territoriale Vicentina

prenotazione obbligatoria: Numero Verde 800.167619

LIBRI DA LEGGERE

per ragazze/i 9-13 anni e famiglie

venerdì 10 novembre – ore 17 | Biblioteca civica Bertoliana, sede di Palazzo Cordellina

Sara Colaone presenta il libro a fumetti Il barone rampante (Mondadori 2023); in dialogo con Alberto Ostini; modera Paola Cortiana.

a cura di Biblioteca civica Bertoliana, in collaborazione con Gallerie d’Italia – Vicenza, Assessorato all’Istruzione – Progetto Leggere Insieme, BILL Territoriale Vicentina

CONFERENZA su Italo Calvino

venerdì 24 novembre – ore 18 | Biblioteca civica Bertoliana, sede di Palazzo Cordellina

Eterotopie del desiderio. Italo Calvino e Le città invisibili

con Andrea Tagliapietra e Valentina Sperotto

a cura di Biblioteca civica Bertoliana

LETTURA SCENICA

sabato 25 novembre – ore 18 | Odeo Teatro Olimpico

Un re in ascolto

con Matteo Cremon, sound design di Andrea Santini, collaborazione artistica e regia di Valentina Brusaferro

a cura dell’Assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città

CONFERENZA

giovedì 7 dicembre – ore 17 | Museo di Palazzo Chiericati

La città dell’abisso. I “sogni di pietra” di Piranesi e l’influenza delle Carceri d’Invenzione nell’Otto e nel Novecento: divagazioni calviniane

con Alessandro Martoni

a cura dei Musei civici di Vicenza

VETRINA ESPOSITIVA di Italo Calvino

11 ottobre – 23 dicembre | Biblioteca civica Bertoliana, sede di Palazzo Cordellina

“le idee, vivendole liricamente”: lettere autografe di Italo Calvino a Guido Piovene

a cura di Biblioteca civica Bertoliana; visitabile durante gli eventi a nel Palazzo

RASSEGNA CONCERTISTICA

15 ottobre – 24 marzo | Gallerie d’Italia – Vicenza

Pomeriggio tra le Muse 2023-2024. Leggerezza

con Ensemble Musagète

a cura delle Gallerie d’Italia – Vicenza

prenotazione obbligatoria: numero verde 800.167619

A SCUOLA DI CALVINO

venerdì 22 marzo | Aula Magna Liceo “Quadri”

Giornata conclusiva per illustrare le migliori attività svolte nelle classi sulla scrittura di Calvino

a cura di Accademia Olimpica

