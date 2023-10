Giornata della salute mentale: un laboratorio per giovani e famiglie

Giornata della salute mentale. Al via il laboratorio dell’adolescenza del Polo della famiglia

I giovani potranno fissare colloqui gratuiti con la specialista anche tramite whatsapp

“La Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre domani, è un’occasione importante per puntare i riflettori su problematiche che spesso coinvolgono gli adolescenti e di fronte alle quali i genitori non sempre sono in grado di porre in atto azioni tempestive e corrette, se non avvalendosi dell’aiuto di un professionista. Il Progetto Bridge, che da luglio opera completamente finanziato da Vicenza for Children e Fondazione Dalla Vecchia, in collaborazione con l’Ulss 8 Berica da cui ha preso il via il progetto e da altri partner, attraverso il Laboratorio dell’adolescenza, ha iniziato a trattare anche queste importanti tematiche”.

Con queste parole il presidente di Vicenza for Children, Alberto Girardi, annuncia la Giornata mondiale della salute mentale e ricorda che il Polo della Famiglia, sito in contra’ Apolloni 13 a Vicenza, è attivo e pronto a fornire a giovani e famiglie un affiancamento prezioso per affrontare e lavorare assieme per ritrovare il benessere psicologico.

Il tema scelto per l’edizione 2023 della Giornata, organizzata dalla Federazione mondiale della salute mentale, è “La salute mentale è un diritto universale”.

Il malessere psicologico dei giovani

“Dobbiamo pensare e prenderci cura di più dei nostri giovani ed adolescenti, anche sotto il profilo psicologico. Sono in aumento – spiega la dr.ssa Barbara Volpato, psicologa e psicoterapeuta del Progetto Bridge – i casi di disagio psicologico nelle fasce d’età adolescenziali, che si manifestano attraverso i disturbi alimentari e i nuovi sintomi che caratterizzano il periodo post- pandemico. Occorre essere consapevoli che le persone con problemi di salute mentale e disabilità psicosociali sperimentano importanti disagi. La discriminazione e gli stereotipi dannosi nei confronti di queste persone, non soltanto giovani, nella famiglia, nelle scuole e sul posto di lavoro, ostacolano il raggiungimento di relazioni sane, interazioni sociali ed ambienti inclusivi necessari per il benessere di tutti i membri della società”.

Un aiuto per la salute mentale con il Progetto Bridge

Attraverso il Progetto Bridge, nel biennio 2021-2022, sono stati intercettati 81 minori, che hanno potuto contare su 213 interventi psicoeducativi individuali e 93 interventi di laboratori psicoeducativi di gruppo per adolescenti. Gli adulti coinvolti, invece, sono stati 384 ed hanno potuto contare su 476 interventi psicoeducativi individuali a sostegno della genitorialità e 110 interventi di gruppo psicoeducativi, nonché sulla partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto a sostegno del percorso di malattia.

“Queste azioni sono fondamentali per contribuire a migliorare la società in cui viviamo – conclude il presidente Girardi – a renderla più aperta e, soprattutto, più inclusiva. Attraverso percorsi psicologici e di analisi mirati è possibile ottenere risultati significativi. Proprio in occasione della Giornata mondiale della salute mentale vogliamo, quindi, invitare gli adolescenti a rivolgersi al Polo per la famiglia per un colloquio gratuito con la dr.ssa Volpato. È possibile inviare una richiesta tramite whatsapp al 392.4854147 o via mail a: bridge@vicenzaforchildren.it. Per maggiori informazioni si può anche consultare il sito: www.polobridge.eu”.

Vicenza, 9 ottobre 2023

Fonte: Vicenza for Children – Ufficio Stampa – Matteo Crestani, Giornalista