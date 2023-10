Faber Box: le aziende incontrano i giovani

Torna IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro e organizzata dal Centro per l’impiego scledense e da InformaGiovani Schio. L’appuntamento è per venerdì 13 ottobre al Faber Box di viale Tito Livio. Dalle 9.30 alle 12.30 le imprese del territorio incontreranno giovani candidati, neodiplomati e non, alla ricerca di una prima opportunità di lavoro o tirocinio.

Tra le aziende che parteciperanno alla giornata Tecnopack Group, Gruppo Ceccato, Unicomm, Alapc, Arcoprofil, ADI e All4Labels. I giovani interessati a prendere parte a questa iniziativa dovranno iscriversi collegandosi al sito internet www.faberbox.it, dove si possono consultare tutti i dettagli.

“IncontraLavoro”

si inserisce nell’ambito della seconda edizione della rassegna Work in Progress dedicata al lavoro, all’imprenditoria e all’innovazione che inizia a Schio il 13 ottobre per, poi, fare tappa a Vicenza, Arzignano, Trissino, Montecchio Maggiore e San Bonifacio. Si tratta di 8 appuntamenti pensati e rivolti a chi si sta affacciando al mondo del lavoro e vuole imparare

a scrivere un curriculum vitae efficace,

a chi vuole cambiare impiego,

a chi vorrebbe cercare lavoro all’estero

a chi, desidera informarsi su aspetti pratici legati al lavoro, come la busta paga o i Contratti Collettivi Nazionali.

Nella giornata del 13 ottobre, inoltre, ci sarà anche la possibilità di avere assistenza per la creazione della propria identità digitale (SPID) -essenziale per l’accesso ai servizi del Centro per l’Impiego – grazie l’apertura straordinaria dello sportello Innovation Lab al 2° piano del Faber Box.

Schio, 9 ottobre

Lorenza Zago Ufficio Stampa Palazzo Garbin – Municipio