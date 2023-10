Cartigliano: presentata la 2° edizione del Concorso Cappeller

Avvicinare gli studenti alle discipline tecniche e meccaniche, consolidare il legame tra scuola e impresa e offrire ai giovani un’opportunità per arricchire le proprie competenze. Torna anche quest’anno il Concorso Cappeller, l’iniziativa promossa dalla Cappeller SpA SB di Cartigliano che chiede ai ragazzi degli istituti tecnici superiori di “sfidarsi” in una duplice attività: realizzare un elaborato inerente alla meccanica, alla meccatronica e all’automazione e raccontare la storia di un’impresa del territorio.

La seconda edizione del Concorso è stata presentata questa mattina all’IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto, istituto che si è aggiudicato lo scorso anno il primo premio.

Gli obiettivi

Ad illustrare gli obiettivi e i contenuti sono stati Ilenia e Alessandro Cappeller, titolari di Cappeller SpA SB, insieme all’assessore regionale Elena Donazzan, alla dirigente scolastica Rita Salvadori, al responsabile esecutivo del concorso Vladimiro Fiorese e ai partner ufficiali: Banca delle Terre Venete, Faresin Formwork e Asolmec.

La prima edizione, conclusasi con le premiazioni a Villa Morosini Cappello di Cartigliano ha registrato la partecipazione di 12 gruppi di studenti per un totale di 46 giovani provenienti da 7 istituti tecnici superiori distribuiti tra Bassano, Breganze, Padova, Castelfranco Veneto, Schio e Camposampiero.

“Questo concorso – hanno spiegato Ilenia e Alessandro Cappeller – nasce per avvicinare gli studenti alle imprese in maniera concreta, spingendoli a entrare di persona nelle aziende e a conoscere gli imprenditori. In questa seconda edizione al nostro fianco ci sono già delle altre realtà che ringraziamo per aver creduto nel progetto. L’obiettivo per il futuro è di allargare ancora questa squadra per far evolvere il concorso e raggiungere così sempre più istituti e studenti”.

“Questo progetto – ha aggiunto Domenico Mercolini, responsabile Human Capital di Faresin Formwork – è uno dei modi con cui cerchiamo di stare vicini alle scuole del territorio, che sono un bacino fondamentale per le imprese per rinnovare le maestranze e avere competenze sempre aggiornate e in linea con il mercato”.

“Un progetto che avvicina il mondo della scuola e quello dell’impresa – ha aggiunto Ivano Pelizzari, amministratore della Banca Terre Venete -. Da anni abbiamo avviato varie iniziative a sostegno degli istituti tecnici e professionali per implementare laboratori e promuovere così opportunità di specializzazione per gli studenti”.

“E’ importante che scuole e aziende abbiano un contatto diretto – ha quindi detto Tommy Colla di Asolmec Srl -. Con questo progetto possiamo far vedere agli studenti cos’è la meccanica nel concreto del mondo del lavoro e valorizzare la storia, la passione, l’innovazione e le eccellenze del nostro territorio”.

Il concorso

Che nasce per promuovere negli studenti l’apprendimento delle discipline meccaniche, possono partecipare singoli studenti e gruppi del quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali con il limite massimo di quattro gruppi per istituto. Gli elaborati da presentare consistono in una relazione e in un progetto tecnico elaborati sulla base del tema proposto e in una Storia d’Impresa di un’azienda del territorio. Alla scuola prima classificata sarà consegnato un premio di importo di 5.000 euro; alla seconda classificata di 2.500 euro e alla terza di 1.000 euro. A ciascuno studente classificato fino alla terza posizione sarà riconosciuto un premio personale di 100 euro.

La partecipazione al concorso va comunicata entro il 31 dicembre, mentre la consegna degli elaborati è fissata entro il 30 aprile del prossimo anno.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.concorso.cappeller.it

A questo link il comunicato della Regione Veneto con la dichiarazione dell’ Assessore regionale Elena Donazzan : https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=13895567

