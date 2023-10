Biblioteca Internazionale La Vigna: presentazione El Poiana 2024

Mercoledì 11 ottobre 2023, ore 17.00 – Biblioteca Internazionale “La Vigna” | contra’ Porta S. Croce, 3 – Vicenza

El Poiana 2024

Anche quest’anno ritorna alla Biblioteca “La Vigna” l’appuntamento con El Poiana, il vero ed autentico almanacco meteorognostico vicentino per l’anno 2024 che sarà presentato alla Biblioteca Internazionale “La Vigna” (contra’ Porta S. Croce, 3 – Vicenza) mercoledì 11 ottobre alle ore 17.00.

Con le illustrazioni litografiche di Galliano Rosset e i consigli dello chef Amedeo Sandri, il calendario offre molteplici e curiosi spunti sulla storia e sulle tradizioni popolari locali, alle cui ricerche ha collaborato anche il Ristorante Molin Vecio di Caldogno.

Il filo conduttore del Poiana 2024 sarà la vita delle campagne venete, strettamente intrecciata con i progressi in ambito tecnico-agrario. Questi progressi erano il risultato del sapere accumulato dagli studiosi dell’epoca, spesso associati all’Università di Padova, da cui emergevano innovazioni e scoperte che poi venivano diffuse nelle campagne attraverso le cattedre di agricoltura.

Teorie e le scoperte

Sarà interessante esplorare come le teorie e le scoperte degli studiosi siano state tradotte in metodi pratici per migliorare le coltivazioni, l’allevamento del bestiame e l’intero ciclo agricolo. La presentazione sarà un viaggio affascinante alla scoperta di come la scienza e l’istruzione abbiano avuto un impatto tangibile sulla vita quotidiana delle comunità agricole venete, creando una connessione vitale tra l’ambiente accademico e la realtà rurale.

Per celebrare la cultura culinaria del territorio, ogni mese del calendario è accompagnato dalla storia e dalla ricetta di una zuppa tradizionale a cura dello chef Amedeo Sandri.

Una tavola speciale del calendario è dedicata a Prospero Alpini nel 470° anniversario dalla nascita. Colui che per primo in Europa descrisse e disegnò la pianta del caffè, rendendo noto l’uso che veniva fatto dei suoi semi tostati. Per preparare una bevanda fino ad allora pressoché sconosciuta ai veneziani e a molta parte del nord Europa.

La serata sarà allietata da una degustazione finale offerta dalla Trattoria Molin Vecio di Caldogno.

INTERVENTI

Danilo Gasparini, presidente del Consiglio scientifico della Biblioteca “La Vigna”

Galliano Rosset, scrittore, storico e illustratore

Amedeo Sandri, chef

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

In presenza: ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

