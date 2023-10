Bassano: riconoscimento a imprese, 30 anni iscritte all’Associazione

Venzo: “Testimoni delle opportunità che il mondo dell’artigianato offre” – Bassano: riconoscimento alle imprese da 30 anni iscritte all’Associazione

Sono stati oltre una sessantina gli artigiani a conquistare il riconoscimento del Raggruppamento di Bassano del Grappa di Confartigianato a fronte di una iscrizione all’Associazione di 30 anni. All’appuntamento, ospitato al Teatro Sacro Cuore di Romano d’Ezzelino (sabato 7 ottobre, ndr), non ha voluto mancare il presidente provinciale di Confartigianato, Gianluca Cavion, così come molti dei sindaci dei Comuni del Raggruppamento. Sono intervenuti inoltre Manuela Lanzarin (assessore regionale alla Sanità) e la Senatrice Mara Bizzotto, tutti provenienti dal territorio bassanese.

Raggruppamento di Bassano del Grappa

Oltre a Bassano serve i comuni di: Cartigliano, Cassola, Enego, Mussolente, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Solagna, Tezze sul Brenta, Valbrenta. Sono 3.556 le aziende artigiane (pari al 29,3% del totale imprese) del territorio che impiegando 10.196 addetti (pari al 20,1% del totale imprese). Con una maggior incidenza delle attività del settore manifatturiero (1.169 pari al 32,9% del totale) e delle costruzioni (1.110 pari al 31,2% del totale).

Dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Vicenza aggiornati al I° semestre 2023. Dati che fanno notare anche un aumento negli ultimi tre anni delle imprese che offrono servizi ad altre imprese e delle costruzioni. In linea generale l’artigianato bassanese tiene, il tasso di variazione nei primi sei mesi del 2023 è di un +0,6%.

Le problematiche

Anche in quest’area, come nel resto della provincia, gli artigiani si trovano affrontare problematiche cruciali per la loro crescita. In primis i costi delle forniture energetiche e la mancanza di professionalità da inserire in azienda. Proprio su questi temi Confartigianato ha avviato percorsi ad hoc di modo di dare risposte quanto più possibili tempestive e adeguate alle richieste dei soci.

“Se negli anni il territorio, e le sue comunità, sono cresciute è merito anche di questi imprenditori. Le loro storie parlano di lungimiranza, tenacia e investimenti di tempo e risorse. Stare sul mercato per così tanto tempo non è facile. Vuol dire che c’è stata anche la capacità di rinnovarsi e innovarsi, cogliendo i mutamenti come occasioni e opportunità. Per tutti questi motivi queste realtà imprenditoriali possono essere d’esempio per i giovani. Giovani che si affacciano nel mondo del lavoro dimostrando come quella artigiana sia una realtà ricca di stimoli e di opportunità di crescita sotto tutti i punti di vista. Una cerimonia quindi con cui la comunità vuol dire grazie a questi artigiani. Anche portando a conoscenza le loro storie”, ha commentato il presidente del Raggruppamento, Sandro Venzo.

ELENCO PREMIATI

Bassano del Grappa : Dolce Bassano snc, Donà Enzo, Moro Franco, Panificio Al Vecchio Forno di Battaglia Giuseppe & c. snc; Parrucchiere l’Uomo snc; Cinzia Hair Salon di Nifini Cinzia, Tessarolo Bilance srl, Tognon Artegrafica di Tognon Enzo, Vetrart di Bagnara Daniele & c. snc, Vetreria Chemello di Chemello Antonio & c. snc, Electronic service snc.

Cartigliano: Grego Eugenio, Salone Betty di Carli Elisabetta.

Cassola: Arte del Mobile snc di Bordignon & Camazzola, B.&C. Arredamenti sas di Cerantola Giancarlo, B.S.V. srl, L.O.A. S.A.S. Laboratorio Odontotecnico Associato di Tolio Enrico & c., Lavasecco ecologico Airone Group di Kasovà Veronika, Metalmeccanica Zen snc di Zen Fabio & c., Nuova Speedy Express di Pelliccioli Carlo, S.F. Impianti Elettrici di Santarelli Fabrizio, Zarpellon Carlo Elettrotecnica, Zaupa Bertilla.

Mussolente: AR.S.P.A. snc di Facchinello Lucio & c., Autofficina Piotto di Piotto Fabio, Lollato Restauro di Lollato Adriano, Nilvia s.r.l.

Pove del Grappa: Autofficina Vallotto Mario di Xausa Milena & Figli snc.

Romano d'Ezzelino: Autotrasporti Andriollo s.r.l., Bordignon Giovanni, Estetica Elena di Zilio Elena, Faliva Roberto, Mi-Di di Parise Bernardino & c. snc, Salone Unisex di Citton Barbara, Strappazzon Sante & c. snc, Cerantola snc di Cerantola Lorenzo & c., Visentin srl.

Rosà: Autofficina B.R. di Bordignon Roberto , Automatic Systems snc di Paccagnella Attilio & c., Bertoncello Loris, C.M.E. srl, C.P.F. snc di Contessa Flavio e Oscar, Chimec di Chiminello Franco & F.llo snc, F.lli Maino s.r.l., Fiorese Diego Domenico, Green Salon di Dalla Costa Paola , O.M.T. snc Officina Meccanica dei F.lli Tommasi, Pivotto Silvio di Pivotto Nicomede, R.Z. di Zanotto Remo.

Rossano Veneto: Autofficina Trento Severino snc, Autotrasporti Pasinato di Pasinato Mirco & c. snc, Bergamin Omero Luigi, Cinel F.lli snc di Cinel Fabio & c., T.M.C. di Campagnaro Giovanni & F.lli snc, Tecnicar di Tartagia Simone, Bisinella Costruzioni & Servizi srl.

Tezze sul Brenta: Biancoenero Mobili snc di Pivato Tiziano Leandro & c, D.M. di Dolzan Doriano & c. snc, Gnoato Silvana, Pardesign di Parisotto Dalmazio, Parisotto Leandro, Pasqualon Luigi, RF Group srl, Rigon Claudio & Romano s.n.c.

Valbrenta: Conte Egidio & Figli snc Pensionato: Narciso Loro di Tezze sul Brenta

Bassano, 7 ottobre 2023

Fonte Confartigianato Imprese Vicenza