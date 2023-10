Informagiovani: dal 13 ottobre al via gli incontri Work in Progress

Work in Progress, gli appuntamenti per parlare di lavoro, imprenditoria e innovazione

Con gli Informagiovani e Progetti Giovani di Arzignano, Dueville, Montecchio Maggiore, San Bonifacio, Schio, Trissino, Valdagno e Vicenza

Inizia il 13 ottobre la seconda edizione di Work in Progress, la rassegna dedicata al lavoro e all’imprenditoria proposta dagli Informagiovani e Progetti Giovani di Arzignano, Dueville, Montecchio Maggiore, San Bonifacio, Schio, Trissino, Valdagno e Vicenza, da sempre impegnati attivamente nell’informare, orientare ed ’offrire opportunità concrete ai giovani anche in ambito lavorativo.

8 gli appuntamenti del Work in Progress

Uno per ciascuno dei servizi gestiti da cooperativa Sociale Studio Progetto, pensati e rivolti a chi si sta affacciando al mondo del lavoro e vuole imparare a scrivere un curriculum vitae vincente, a chi vuole cambiare impiego, a chi vorrebbe cercare lavoro all’estero e a chi, desidera informarsi su aspetti pratici legati al lavoro, come la busta paga o i contratti collettivi nazionali.

La rassegna inizia a Schio, per poi toccare, in un mese, tutti i servizi e i territori grazie ad una rete di partner, professionisti, agenzie ed esperti del mondo del lavoro.

Venerdì 13 ottobre

Il primo appuntamento, dalle 9.30 alle 12.30 avrà come tema “Incontra lavoro. le aziende incontrano i giovani” e si terrà al Faber Box (Aula studio 1° piano, in via Tito Livio 23/25) a Schio.

La nuova edizione dedicata ai giovani per Incontra Lavoro, iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, è organizzata dal Centro per l’impiego di Schio per far incontrare le imprese vicentine che cercano candidati con i giovani del territorio, neodiplomati e non, alla ricerca di una prima opportunità di lavoro o tirocinio.

L’incontro è a cura di Informagiovani di Schio, con il Centro per l’Impiego di Schio.

Iscrizione tramite modulo: https://forms.gle/mYxp5kyqUAn3ARwv6 entro venerdì 13 ottobre 2023

Lunedì 23 ottobre

Dalle 16 alle 17.30 l’incontro online è dedicato a “Il cv Europass per il lavoro all’estero”. Il curriculum vitae Europass è l’anello di congiunzione tra i settori dell’istruzione, della formazione continua e del mondo del lavoro, conoscerlo e poterne sfruttare appieno le potenzialità è fondamentale per una carriera internazionale.

Incontro a cura di Progetto Giovani Valdagno, con Sergio Urso, educatore di Progetto Giovani Valdagno. Iscrizione tramite messaggio whatsapp al 3201934490, entro venerdì 20 ottobre 2023 alle 18.

Mercoledì 25 ottobre

All’Informacittà di Arzignano (vicolo Marconi 4, Arzignano), dalle 18 alle 19.30 si parlerà di “CCNL – I contratti collettivi nazionali di lavoro”. I contratti collettivi nazionali di lavoro sono accordi tra uno o più datori di lavoro e una o più organizzazioni di lavoratori; rappresentano il punto di riferimento normativo sia per l’azienda che per i dipendenti, perché racchiudono le regole concordate tra le parti in materia di retribuzione, orari di lavoro, mansioni, qualifiche, livelli, ferie, congedi, tfr e di una serie di aspetti importanti da sapere durante la vita lavorativa. Durante l’incontro si imparerà a conoscere l’importanza di questo strumento normativo e del suo ruolo a tutela dei diritti dei lavoratori. L’incontro è a cura di Informacittà di Arzignano, con Ulderico Salvaro, Consulente del Lavoro esperto in area paghe.

Iscrizioni su http://212.237.57.102/moodle entro mercoledì 18 ottobre.

Giovedì 26 ottobre

Incontro dalle 16.30 alle 17.30 nella a San Bonifacio (Verona), nella Sala Civica Barbarani in via Marconi 5 si potrà capire “Come aprire una partita iva?”, incontro introduttivo dedicato a chi desidera aprire una propria attività economica. I relatori forniranno informazioni sul lavoro autonomo, le tipologie di partita iva e gli adempimenti fiscali e amministrativi per poter avviare una nuova impresa. Si parlerà inoltre elle opportunità di finanziamento per l’avvio di una start up giovanile.

L’incontro è a cura di Progetto Giovani San Bonifacio, con Confartigianato Imprese Verona

Iscrizioni con messaggio whatsapp al 338 494 3260 indicando nome cognome e titolo dell’incontro incontro entro mercoledì 25 ottobre 2023.

Lunedì 6 novembre

La ricerca del lavoro nell’era digitale, la web reputation e la gestione dei video colloqui sono tre aspetti da curare nel dettaglio per chi ricerca lavoro con modalità online. Questi saranno i temi trattati durante l’appuntamento dal titolo “My presentation”, dalle 16 alle 18 all’Informagiovani di Trissino (via Manzoni 10)

L’incontro è a cura di Informagiovani di Trissino, con Manpower SRL

Iscrizione con messaggio whatsapp al 328 1084328 con il testo ” Nome Cognome e Iscrizione a MY PRESENTATION” entro lunedì 30 ottobre 2023

Mercoledì 8 novembre

Dalle 16 alle 18 sarà la volta di “Cv e colloqui vincenti” al Progetto Giovani di Montecchio Maggiore (in piazza San Paolo, 2/A Alte): verranno forniti consigli e strategie da seguire in base all’obiettivo professionale e si comprenderà acnhe come affrontare un colloquio in maniera vincente.

Incontro a cura di Progetto Giovani di Montecchio Maggiore, con Manpower SRL

Iscrizione con messaggio whatsapp al 335 329755 con il testo ” Nome Cognome e Iscrizione a CV E COLLOQUI VINCENTI” entro giovedì 2 novembre 2023.

Giovedì 9 novembre

“Educazione finanziaria …etica! Pianificare è meglio che curare” sarà il tema dell’incontro online che si terrà dalle 18 alle 19 durante il quale i partecipanti capiranno l’importanza di avere un bilancio famigliare, di pianificare un debito, di proteggere sé e la propria famiglia, di pensare alla pensione e di investire il proprio risparmio per gli obiettivi futuri. Tutto ciò senza dimenticare che scegliere una banca o un’altra fa la differenza. Incontro a cura di Progetto Giovani Dado Giallo di Dueville, con Giovanni Soave – Filiale di Vicenza di Banca Etica

Iscrizioni con messaggio whatsapp con il testo: “Nome Cognome indirizzo mail” allo 3271806136 entro martedì 7 novembre 2023.

Martedì 14 novembre ultimo incontro del Work in Progress

L’ultimo incontro dalle 18.30 alle 20 sarà ospitato al Polo Giovani B55 (contra’ Barche 55) e avrà come tema “Leggere la busta paga”.La busta paga è un documento essenziale nel rapporto di lavoro, eppure non sempre la si sa leggere.

Durante l’incontro il docente aiuterà a comprendere il significato delle voci che si trovano nella busta paga e le modalità di calcolo dell’importo netto percepito dal lavoratore.

Saranno inoltre brevemente accennati i trattamenti della malattia e della maternità.

Incontro a cura di Progetto Giovani Vicenza, con Ulderico Salvaro, consulente del lavoro esperto in area paghe. Iscrizioni chiamando o mandando un messaggio Whatsapp con il testo: “Nome Cognome iscrizione Busta Paga” allo 0444.222045 entro lunedì 13 novembre 2023 (o fino a esaurimento posti).

Vicenza, 7 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa