Vi.Orienta 2023: la 5a edizione del Festival della Scuola

Fiera di Vicenza – 10 e 11 novembre 2023 l’evento ViORIENTA 2023 – Festival della Scuola 5a edizione

L’esordio

Vi.Orienta ha fatto il suo esordio in Fiera a Vicenza nel 2019 per offrire agli studenti e alle loro famiglie un momento di incontro e conoscenza con gli istituti di istruzione superiore di tutta la provincia di Vicenza, registrando un’adesione di oltre 6000 persone. Mancava in città un evento che potesse dare il panorama complessivo dei percorsi di studio offerti dalle scuole superiori ai giovani studenti che si apprestano a fare la prima grande scelta della loro vita. Questa iniziativa dedicata all’orientamento, proposta dal Giornale di Vicenza, ha avuto subito il sostegno della Provincia di Vicenza, del Comune di Vicenza con l’Assessorato all’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ambito VIII Vicenza, con l’importante supporto anche della Regione del Veneto.

Negli anni della pandemia la squadra si è mantenuta compatta e il percorso è proseguito in versione digitale ma finalmente, per questa 5a edizione del Festival della Scuola, si torna in presenza nella Fiera di Vicenza venerdì 10 novembre dalle 8.30 alle 17 e sabato 11 novembre dalle 8.30 alle 18.

Vi.Orienta un aiuto per la scelta dell’istituto superiore

“Vi.Orienta è l’occasione per i ragazzi di conoscere offerta formativa del nostro territorio -ha esordito il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin– La scelta dell’istituto superiore da frequentare è importante, perché rappresenta per 5 anni una seconda famiglia, un luogo di apprendimento, di crescita, di aggregazione, per questo deve essere fatta con responsabilità e consapevolezza.”

Una scelta resa ancor più “complicata” dal gran numero di istituti e indirizzi a disposizione. “Siamo la provincia con il maggior numero di istituti superiori -ha sottolineato la vicepresidente della Provincia Maria Cristina Franco– un’offerta variegata e puntuale, che sviluppa i talenti dei nostri ragazzi e risponde anche alle esigenze del territorio, in modo da facilitare percorsi lavorativi e professionali. Vi.Orienta si pone non come semplice vetrina, ma come una comunità dove il mondo della scuola si incontra e si confronta.”

Di “comunità educante” ha parlato anche l’assessore all’istruzione del Comune di Vicenza Giovanni Selmo: “Ogni scuola si caratterizza per proposte specifiche d’eccellenza e sarà di certo arricchente non solo per gli studenti, ma anche per gli istituti superiori potersi incontrare e dialogare, in un’ottica di comunità educante”.

L’importanza del percorso di orientamento dei ragazzi

“Ci sono 8.090 ragazzi in uscita dalla terza media alla fine di quest’anno scolastico e 7.859 ragazzi di seconda media che iniziano ad informarsi sul mondo delle scuole superiori -ha affermato la provveditrice Nicoletta Morbioli– Vi.Orienta è un’occasione preziosa per loro e mi auguro che sempre più rappresenti il percorso di orientamento scolastico per l’intero territorio vicentino.”

“Il nostro obiettivo -ha sottolineato il direttore del Giornale di Vicenza Marino Smiderle– è fornire un servizio utile per le scuole, i docenti e gli studenti vicentini, mettendoli in contatto tra di loro e con tutti gli istituti scolastici del vicentino. Così potranno scegliere la strada migliore per un futuro di soddisfazioni. Per questo auspico che le scuole della provincia partecipino con entusiasmo”.

Vi.Orienta, la due giorni dedicata agli studenti

Due giorni dedicati agli studenti, ai loro genitori ma anche ai docenti e al mondo scuola, con entrata libera e gratuita per venire incontro alle famiglie e garantendo il trasporto, messo a disposizione dall’organizzazione per le classi terze (iscritte grazie al modulo online), per sostenere l’impegno all’orientamento degli Istituti Comprensivi. Tante le iniziative già a programma e tante le novità, tra cui le aule dove gli esperti terranno incontri di 30 minuti su tematiche relative all’organizzazione dello studio o le consulenze dei professionisti.

Inoltre, il Giornale di Vicenza dedicherà spazio sulle sue pagine ad approfondimenti e consigli, riservando anche un’intera sezione sul sito www.ilgiornaledivicenza.it dove sono fin da ora usufruibili video, questionari e le schede sintetiche fornite dagli Istituti Superiori. A disposizione anche la lezione degli esperti Gianni Zen, già dirigente di diversi istituti vicentini e Stefano Coquinati, pedagogista e consulente educativo, entrambi tecnici del Comitato Scientifico di ViOrienta e collaboratori del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che propone un primo dialogo informale di 40 minuti circa che può essere trasmesso liberamente sulle LIM scolastiche per aiutare i ragazzi a chiarirsi le idee, a trovare una propria strategia di scelta e a riflettere su dubbi, difficoltà, attitudini e obiettivi.

Nelle giornate precedenti alla fiera verrà presentata la ricerca annuale sui profili professionali richiesti nella provincia vicentina, realizzata da LAN Local Area Network e coordinata dal Ricercatore e Direttore Luca Romano. L’aggiornamento si focalizza sulla rilevazione dei fabbisogni professionali delle aziende vicentine e sulle loro previsioni di assunzione nel prossimo futuro.

Iniziativa a 360°

L’orientamento e l’impegno di ViOrienta è un vero servizio non solo verso i ragazzi, le scuole e le famiglie ma si mette a disposizione delle aziende e del territorio, un lavoro di squadra che richiede l’aperta visione a far rete degli Istituti Superiori e degli enti del territorio. Hanno, infatti, già scelto di sostenere questa iniziativa anche il CSV Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza e la Fondazione delle Banche di Credito Cooperativo della Provincia di Vicenza cui aderiscono Banca delle Terre Venete, Banca del Veneto Centrale, BCC di Verona e Vicenza, BVR Banca – Banche Venete Riunite e BCC Vicentino.

A studenti, docenti e famiglie saranno dedicate anche delle tavole rotonde nel periodo successivo alla fiera per approfondire alcune tematiche di attualità e dare spazio a un dialogo diretto con i referenti delle realtà del territorio, per prepararsi alle scadenze di inizio 2024. Il programma sarà in costante aggiornamento sul web e sulle pagine del quotidiano.

Vicenza, 06 ottobre 2023

Fonte: Provincia di Vicenza – Ufficio Stampa