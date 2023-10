Rally Città di Bassano: il gran finale di stagione

Solita infornata di iscritti all’appuntamento vicentino che quest’anno chiude i giochi del Campionato Italiano Rally Asfalto con un avvincente duello sino all’ultimo metro



Una settimana al via del 40° ACTRONICS Rally Città di Bassano con numeri di gara BRESOLIN AUTORICAMBI e del suo “gemello più giovane”, ovvero il 18° BASE Rally Storico Città di Bassano che raggiunge quindi la maggiore età.

18° BASE RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO – Bassano del Grappa (VI), 13-14 ottobre 2023

Albertini vs Campedelli, lo scudetto è affare loro.

Si sono chiuse le iscrizioni a quota 190 concorrenti nel totale, con alcune pratiche da definire per cui il numero ufficiale potrebbe salire o scendere di qualche unità. In ogni caso è la maggiore affluenza registrata tra le sette tappe del Campionato Italiano Rally Asfalto 2023, che ha scelto la sfida vicentina come epilogo a coefficiente maggiorato (1,5) proprio per la grandeur dell’appuntamento.

Dal canto suo Bassano Rally Racing ha dovuto cambiare registro. Con le vetture vintage in coda e le moderne davanti, esaltando il tricolore in una logica di gerarchia con il Trofeo Rally di Zona. Soddisfatto in primo luogo l’Automobile Club Vicenza, che ha sostenuto con forza la candidatura al Cira facendo leva su qualità organizzativa e quantità dei partecipanti. Tanto più considerando il favore del destino.

Il duello

Le sei gare procedenti hanno preparato un duello micidiale tra i due primattori assoluti su Skoda Fabia R5, ovvero il bresciano Stefano Albertini (72 punti provvisori) e il cesenate Simone Campedelli (58,5), così il Bassano per la prima volta nella sua storia assegnerà uno scudetto. Chi arriva davanti, al netto dello scarto del peggior risultato, si aggiudica il titolo. Questo vale fino a un Campedelli terzo e un Albertini quarto. Ma se entrambi saranno giù dal podio in piazza Libertà, lo scudetto sarà appannaggio dell’attuale leader in classifica.

Calcoli che si fanno a motori spenti, facendo salire la pressione dell’attesa. Poi si accenderà il semaforo verde scatenando emozioni nell’abitacolo e a bordo strada. Il via venerdì prossimo 13 ottobre con la ps1 “Rubbio” (7,23 km, start 20:02), poi sabato 14 successione di ps 2/6 “Campo Croce” (14,06 km, start 8:53 e 14:46), ps 3/7 “Monte Grappa” (12,04 km, start 9:43 e 15:36), ps 4/8 “Valstagna” (11,83 km, start 11:22 e 17:05), ps 5/9 “Rubbio” (start 12:16 e 17:59).

Bassano del Grappa (VI), 6 ottobre 20213

In copertina foto Lorenzo Martincich