Pallacanestro Vicenza attesa a Mestre per un derby evento

Basket serie B nazionale. Con il primo derby stagionale, palla a due domani sera ore 20,30 sul parquet di Mestre per la Pallacanestro Vicenza inizia un trittico di partite in sette giorni da far tremare le vene dei polsi.

Dopo i veneziani si dovranno infatti affrontare altre due corazzate del girone b., Ruvo di Puglia che arriverà al palaGoldoni mercoledì 11 e Faenza al palaCattani domenica 15. Ma i biancorossi hanno iniziato il loro campionato come meglio non avrebbero potuto, sconfiggendo cioè nettamente la quotata Chieti, davanti al proprio pubblico.

Un successo frutto di trenta minuti di grande pallacanestro, sia a livello difensivo che offensivo, grazie ad una panchina lunga e ad una chimica di squadra per certi versi sorprendente. Valerio Cucchiaro (nella foto in copertina ) MVP con 24 punti e pistolero della domenica trascorsa.

Due punti preziosissimi.

Una vittoria che regala molta consapevolezza, un tantino di leggerezza e morale ai ragazzi di coach Cilio, in vista di questo atteso e difficoltoso incrocio con la Gemini dei tanti ex: Cesare Ciocca e Giacomo Statua in panchina, Mazzucchelli e Sebastianelli sul rettangolo di gioco. Quello di domani è un derby evento per tanti motivi. Intanto perchè verrà ospitato nel prestigioso scenario del Taliercio, da alcuni mesi diventato la casa dell’ambizioso team del presidente Feliziani, in luogo del palaVega di Trivignano, al fine di rinverdire i fasti degli anni ottanta e di riportare molta gente sulle gradinate.

Pallacanestro Vicenza

L’obiettivo è quello di scaldare l’ambiente per disputare un torneo di fascia alta e provare a giocarsi così il salto di categoria. Ma Mestre e Vicenza rifondate di recente e ripartite praticamente da zero, dopo aver scalato molto rapidamente le varie categorie, stanno conoscendo il loro momento più alto con la conquista della B nazionale.

E si presentano entrambe a questo appuntamento dopo aver debuttato con una vittoria nella prima giornata. Quindi nelle migliori condizioni . Notevole il blitz dei ragazzi di Ciocca in quel di Faenza, avversaria diretta e sul cui campo sono davvero in pochi a prendersi i due punti. Arbitri Spinelli di Cantu’ e Castellano di Legnano

La sfida ad alta quota che ci attende fra questi due quintetti è l’undicesima dal 2014 ad oggi, Nei dieci precedenti 2 in serie C e 8 in B prevalenza di Vicenza per 7 a 3. Il quintetto berico saprà sicuramente vendere cara la pelle.

Basket Mestre

Se è vero che ha confermato cinque giocatori rispetto all’anno scorso, è altrettanto vero che ha perso i due fari principali, Conti e Bortolin. Coach Ciocca ha così dovuto ristabilire le gerarchie, auspicando un’altra stagione da protagonista di Bugatti. Il riscatto di Marco Perin dopo le noie fisiche del passato campionato è irrinunciabile come l’apporto nel pitturato di Lenti e Morgillo.

Radiocronaca diretta sulla pagina facebook Riccardo radiocronache pallacanestro (per accedere alla quale è sufficiente chiedere l’amicizia se non si è già tra i contatti)

Riccardo Giuntini