La giunta approda nei quartieri: due incontri al mese con cittadini

Incontri nei quartieri tra sindaco di Vicenza, assessori e cittadini dall’11 ottobre 2023 a gennaio 2024

Sindaco Possamai: «Un’iniziativa inedita per favorire la partecipazione»

La giunta sbarca nei quartieri: dall’11 ottobre a gennaio, per due volte al mese, sindaco e assessori non si riuniranno a Palazzo Trissino ma nelle sedi delle ex circoscrizioni. Al termine della riunione di giunta, i cittadini potranno confrontarsi con gli amministratori. Sarà infatti possibile presentare segnalazioni e criticità nel corso di colloqui svolti singolarmente con l’assessore competente in materia.

Un’iniziativa originale

«Si tratta di un’iniziativa inedita pensata per avvicinare l’amministrazione comunale ai cittadini, incontrandoli direttamente nei quartieri. Abitanti che vengono così messi al centro della vita della città – spiega il sindaco Giacomo Possamai -. L’obiettivo è favorire la partecipazione e creare un canale diretto per segnalazioni e confronti su quanto accade nei quartieri. Partiamo quindi dalle sedi delle ex circoscrizioni, con sette giunte da ottobre a gennaio. Ma contiamo di proseguire anche dopo questo periodo in altri luoghi della città dedicati alla partecipazione».

Il calendario e luoghi delle giunte

Le date delle giunte nei quartieri e degli incontri con i cittadini da segnare in calendario sono: mercoledì 11 ottobre, dalle 11.30 alle 12.30 nella sede dell’ex circoscrizione 2 (Centro civico Riviera Berica, via De Nicola 8); martedì 31 ottobre, dalle 11.30 alle 12.30, nella sede dell’ex circoscrizione 3 (Villa Tacchi, viale della Pace 89); mercoledì 8 novembre, dalle 11.30 alle 12.30, nella sede dell’ex circoscrizione 4 (Centro Civico 4 -Postumia, via Turra 70); mercoledì 22 novembre, dalle 11.30 alle 12.30 nella sede dell’ex circoscrizione 5 – (Centro Civico Lagorà, via Lago di Pusiano 3); mercoledì 6 dicembre, dalle 17.30 alle 19 nella sede dell’ex circoscrizione 6 (Centro civico Villa Lattes, via Thaon di Revel 44); mercoledì 20 dicembre, dalle 11.30 alle 12.30, nella sede dell’ex circoscrizione 7 (Ex scuola elementare Loschi, via Vaccari 107); mercoledì 10 gennaio 2024, dalle 11.30 alle 12.30, all’Oratorio dei Proti (contra’ Oratorio dei Proti).

Dettagli prenotazioni

Per parlare con sindaco e assessori è sufficiente prenotarsi online nel sito del Comune: (https://www.comune.vicenza.it/servizi/giunta-quartieri/prenotazione.php), indicando la data dell’incontro nel quartiere dove si è residenti e il tema che si vuole trattare.

La prenotazione va inserita almeno cinque giorni prima della giunta, ad eccezione dell’appuntamento di mercoledì 11 ottobre per il quale è possibile iscriversi fino a martedì 10 ottobre. La conferma dell’appuntamento arriverà al cittadino tramite email o telefono. In caso di un elevato numero di domande e di esaurimento dei posti disponibili, gli ultimi cittadini ad aver effettuato la prenotazione verranno comunque contattati per fissare l’incontro in un altro momento.

Per maggiori informazioni: www.comune.vicenza.it/giuntaneiquartieri

Vicenza, 6 ottobre 2023

