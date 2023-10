Fiera d’Autunno: due mostre fotografiche a San Giovanni

Domenica mattina 8 ottobre 2023, alle ore 11, in occasione della Fiera d’Autunno, nell’ambito dello scambio tra le città gemelle saranno inaugurate due mostre fotografiche nella chiesa di San Giovanni.

“Cogli l’attimo”, è composta da immagini realizzate dai ragazzi degli istituti superiori superiori di Bassano, Voiron, Mühlacker, Mostar, Herford, Sebenico e Nova Bassano nell’ambito di un concorso che dava loro il compito di documentare il loro territorio.

intitolata “Mobilità”, è frutto di un lavoro condiviso tra l’associazione Ezzelino Fotoclub e l’associazione Film Und Fotogemeinschaft di Mühlacker.

Già esposta nella città tedesca nel settembre dello scorso anno, si compone di un centinaio di immagini ed è frutto della collaborazione tra i due gruppi, che da tempo intrattengono rapporti amichevoli e di collaborazione. Nel 2021 concordarono di avviare un nuovo progetto fotografico comune sul tema, molto vasto, della mobilità durante il quale entrambi hanno interpretato il concetto nell’ambito del proprio territorio regionale, ciascuno in modo indipendente.

In occasione dell’inaugurazione si esibirà con alcuni brani l’orchestra della Filarmonica Bassanese.

La mostra rimarrà aperta fino al 15 ottobre con i seguenti orari: giovedì 10 – 12.30; sabato 10 – 12.30 e 15 – 18.30; domenica 10.00 – 12.30 e 15.00-18.30.

Bassano del Grappa, 6 ottobre 2023

Nacque per volere della cittadinanza di Bassano, che sentiva la necessità di un luogo per la formazione e la pratica musicale in città. La data di nascita risale al 15 Febbraio del 1811, anche se alcuni documenti retrodatano la fondazione addirittura al 1796. Questo fa della Filarmonica, la più ANTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE ancora in attività, nel territorio comunale.