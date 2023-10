Destra Brenta: il ricordo del sacrificio di Norma Cossetto

Il giorno giovedì 5 ottobre, in Piazza Garibaldi, nella nostra città, presso il Monumento ai Caduti, è stato ricordato il sacrificio di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana seviziata e gettata viva in una foiba dai partigiani di Tito, nell’ottobre del 1943.

La manifestazione fa parte dell’iniziativa nazionale denominata “Una rosa per Norma Cossetto”. Promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio, giunta alla quinta edizione, e organizzata simultaneamente in circa 400 luoghi, in Italia e all’estero. A Bassano l’iniziativa è stata organizzata da Destra Brenta Aps.

Alessandro Galvanetti

La cerimonia ha avuto inizio con l’intervenuto di Alessandro Galvanetti, presidente di Destra Brenta. Lo stesso dopo avere evidenziato l’importanza del ricordo -senza odio né rancore- ha ricordato il sacrificio consapevole di Norma Cossetto. “Un esempio da portare alle giovani generazioni di donna forte, che per restare fedele alla sua famiglia, alla sua comunità, alla sua patria accettò il sacrificio totale di sé”.

Continua Galvanetti: “attraverso la rievocazione del martirio di Norma, commemoriamo anche tutte le donne che subiscono violenza in pace e in guerra. Con un pensiero rivolto in particolare al Nagorno Karabakh armeno vittima di pulizia etnica proprio in questi giorni”.

L’intervento si è concluso con il ringraziamento all’amministrazione cittadina che si è impegnata ad apporre una targa commemorativa della Giornata del Ricordo nel 2024.

Successivamente è intervenuto Gianluca Pietrosante, consigliere comunale della città di Bassano, il quale ha evidenziato, dà un punto di vista storico e filosofico, la continuità “ideale” fra l’esempio di Norma e l’impegno dei patrioti ai nostri giorni. “Oggi commemoriamo una tra le pagine più tristi della storia d’Italia e vogliamo ‘ricordare insieme’ il grande esempio di italianità e amor patrio che è rappresentato dalla giovane vittima istriana”.

La cerimonia si è poi conclusa con la deposizione della rosa dedicata “A Norma, fiore che non appassisce” e con un minuto di silenzio.

Alessandro Galvanetti DESTRA BRENTA APS Bassano del Grappa (Vi)