CSC San Bonaventura riprende le residenza artstiche

Il CSC San Bonaventura, con sede presso la Chiesa dell’ex Ospedale di Bassano del Grappa, torna ad ospitare artisti in residenza, mettendo loro a disposizione un luogo e un tempo per portare avanti la loro ricerca, per incrociare la comunità locale attraverso laboratori e momenti di condivisione, sostenendo i processi creativi e alimentando le opportunità di dialogo, incontro e scambio tra gli artisti e il pubblico.

E’ dunque on line – vistabile sul sito di Operaestate, nella sezione CSC – il calendario per l’ultimo trimestre del 2023 che porta a Bassano artisti e progetti, nazionali ed internazionali, a partire da ottobre 2023.

IN ARRIVO A BASSANO ARTISTI E PROGETTI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

TRA DANZA TEATRO E MUSICA

Da molti anni ormai il Comune di Bassano del Grappa, con Operaestate e il suo CSC/Casa della Danza, è impegnato nella promozione e nello sviluppo dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi del contemporaneo, contribuendo allo sviluppo professionale degli artisti e alla diffusione e affermazione dei loro lavori in contesti nazionali e internazionali.

In questi giorni

A Bassano il coreografo Leone d’oro Alessandro Sciarroni, che insieme a 7 musicisti/performer, porta avanti la ricerca per il suo nuovo lavoro. Un progetto che si basa su il canto popolare del dopo guerra, un modo per osservare il rapporto dell’uomo con la natura e come questo è cambiato nel tempo. I lavori di Sciarroni vengono presentati in festival di danza e teatro contemporanei, musei e gallerie d’arte, così come in spazi non convenzionali rispetto ai tradizionali luoghi di fruizione e prevedono il coinvolgimento di professionisti provenienti da diverse discipline.

In copertina

L’altra residenza di questi giorni vede protagonista la cantante e compositrice vicentina Valentina Fin, insieme al quintetto jazz formato da Luca Zennaro alla chitarra, Manuel Caliumi all’alto sax, Marco Centasso al contrabbasso e Marco Soldà alla batteria. Durante questa residenza il gruppo prosegue la ricerca sul mondo immaginifico e surrealista delle “Favole al Telefono” di Gianni Rodari, visionario della scrittura per ragazzi. Le composizioni originali di Valentina Fin, scritte appositamente per questo ensemble che unisce alla tradizionale jazz band una serie di ambienti elettronici, permettono all’ascoltatore, come in una fiaba, di vivere o riscoprire un proprio magico mondo interiore, proprio come fanno gli artisti durante la performance.

Dopo di loro, (9-18 ottobre)

il CSC accoglierà le residenze dell’attrice Matilde Vigna, che il pubblico del Festival ha potuto applaudire la scorsa estate. Giovane e accreditata attrice rodigina, la Vigna indaga il complesso tema della perdita del linguaggio, attraverso l’incrocio di diverse storie, intrecci, esperienze, punti di vista, innamoramenti. La residenza è parte del progetto Vene.Re, di Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, Comune di Bassano del Grappa – Opera Estate Festival Veneto/CSC e Teatro del Lemming. La Vigna tornerà a Bassano poi in dicembre e in quell’occasione, aprirà al pubblico una condivisione del suo lavoro (22/12 ore 17).

Dal 16 al 28 ottobre,

sarà invece in residenza a Palazzo Agostinelli, l’artista della danza – basata in Irlanda – Aoife McAtamney, nell’ambito del progetto Choreography Connects, che riunisce sei artiste della danza che sviluppano pratiche artistiche socialmente impegnate, con uno sguardo attento alla natura e alla sostenibilità.

Sarà poi la volta

del coreografo Daniele Ninarello (23 – 29 ottobre) che prosegue la ricerca “Healing Together”, una ricerca nata da una serie di brevi azioni coreografiche chiamate “proteste silenziose” create durante i periodi di lockdown e dedicate al concetto di “corpo della protesta”.

Dal 14 al 21 novembre

gli spazi del CSC saranno abitati dal coreografo Parini Secondo, che sceglie il salto della corda come pratica atletica e come elemento ritmico, nella sua nuova ricerca artistica dal titolo do-around-the-world. (Sharing aperto al pubblico il 18 novembre ore 18).

Tutte le restituzioni sono aperte ad ingresso libero.

Informazioni Ufficio Operaestate/ CSC tel. 0424 524214 o 519803

Alessia Zanchetta Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well