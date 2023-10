Bugatti EB 110 GT: la storia

La vita è fatta di storia. Date e ricorrenze che si alternano, sovrappongono e intersecano quasi fossero un inestricabile tessuto costituto da fili invisibili e che, spesso, non riusciamo a decifrare.

Bugatti Automobili

14 settembre 1990: a Campogalliano (MO) veniva inaugurato il nuovo stabilimento (progettato dall’architetto Giampaolo Benedini) della rediviva Bugatti Automobili, rinascita del mitico marchio automobilistico fortemente desiderato dall’imprenditore Romano Artioli.

14 settembre 1991: esattamente a 110 anni dalla nascita di Ettore Isidoro Arco Bugatti, a Place de la Dèfence di Parigi veniva presentata la Bugatti EB 110 GT.

1 dicembre 1992: le chiavi della prima Bugatti EB 110 GT venivano consegnate, dalle mani di Romani Artioli, al fortunato cliente F. Messner.

12 novembre 2011: l’Historic Club Schio organizzava presso la fabbrica Saccardo di Schio, con il supporto del Bugatti Club Italia, la conferenza “Bugatti in Italia”. Ospiti graditissimi: Romano Artioli, Giampaolo Benedini e lo storico della marca Norbert Steinhauser che con l’occasione presentò la trilogia “Ettore Bugatti l’artisan de Molsheim”.

Veniamo alla vettura, nata per essere la sintesi della migliore tecnica automobilistica senza limiti di qualità e, pertanto di spesa.

Le prime indiscrezioni sulla vettura iniziano a circolare nel 1989 e il mensile Quattroruote ne pubblica nel numero di marzo. Il progetto reca il numero 035 e riguarda una sportiva a due posti caratterizzata da

un telaio in pannelli honeycomb di alluminio,

motore posteriore a 12 cilindri a V di 60° sovralimentato,

cilindrata 3,5 litri,

trazione integrale con cambio a 6 rapporti.

Il progettista è l’ing. Paolo Stanzani, tecnico di rilievo di provenienza Lamborghini dove firmò il progetto Countach.

Le prime info

Nel 1990 le informazioni sono sempre più dettagliate, anche perchè la Bugatti stessa, inizia a rendere note immagini delle parti meccaniche: il motore in fusioni di alluminio e magnesio, disporrà di 4 turbocompressori, 4 alberi a camme in testa e 5 valvole per ogni cilindro (tre di aspirazione e due di scarico), comando distribuzione a ingranaggi, bielle in titanio, potenza “addomesticata” in 550 cv a 9.000 rpm e coppia di 53 kgm a 6.000 rpm il tutto inteso ad ottenere la migliore guidabilità.

Nel “cahier de charge” sottoposto ai designer esterni, la forma della carrozzeria deve ricordare un aereo da caccia; vengono esaminate le proposte di Beertone, Marcello Gandini, Italdesign e Paolo Martin e la proposta di Gandini è quella più vicina all’idea di Artioli.

Il prototipo

23 agosto 1990, ore 19, il primo prototipo muove i primi passi intorno allo stabilimento di Campogalliano. E’ presente un ingegnere dell’Audi per valutare il sistema di trasmissione adottato in cui, il cambio posto a lato del motore nel medesimo blocco, trasferisce il moto alle ruote utilizzando un giunto centrale di ripartizione della coppia rispettivamente 40% all’anteriore e 60% al posteriore, così come la Porsche Carrera 4.

Durante la prova, emerge che si sta già valutando un sistema di sospensioni attive (sviluppate da Messier Bugatti) ed un telaio in fibra di carbonio che rappresenterà una primizia tra le auto omologate per l’uso stradale.

A luglio 1990 l’ing. Stanzani aveva abbandonato la Bugatti per irrisolvibili contrasti con Artioli (quest’ultimo riporta nel suo libro “Bugatti & Lotus thriller, che Stanzani fu licenziato) e gli subentrò l’ing Nicola Materazzi che, nel numero di Quattroruote dell’aprile 1991, spiegava lo sviluppo della vettura e dell’utilizzo del telaio in fibra di carbonio prodotto dall’Aerospatiale che, a causa della forma a vasca, sacrificava parte del design della vettura ma garantiva una riduzione del peso del 20% irrigidendola del 250% rispetto alla struttura originaria.

Giusto per restare in tema di avanguardia, i freni a disco erano realizzati in fibra di carbonio mentre la vettura vantava un cx di 0,28, il disegno di Gandini si distingueva per la linea a cuneo, sottoscocca carenato, un alettone posteriore estraibile e due ventilatori in coda, atti a evacuare il calore dal vano motore.

Le prestazioni del motore maggiormente sviluppato, consentiva di mantenere la potenza originaria di 550 cv (405 kW) ma a 8.500 rpm aumentando la coppia motrice a 60 kgm a 4.500 rpm.

Non erano ancora state deliberate definitivamente le sospensioni attive ma, intanto, i test proseguivano con la stampa sempre più interessata da questa vettura anni luce avanti rispetto alla concorrenza.

Le prove

Si trattava di una vettura che si proponeva di essere veloce, sicura, comoda e bella. Il biglietto da visita di ogni prodotto desiderato da ogni produttore di autovetture… puntualmente disatteso nell’era moderna.

Veniamo alle prove: la vettura fu testata ad ogni gelida latitudine per verificare la perfetta efficienza della trasmissione integrale. Test con pendenza al 40% con soli pneumatici invernali, specificamente messi a punto da Michelin, dimostrarono l’equilibrio e la corretta funzionalità della ripartizione della coppia motrice tra i due assali, segno che il progetto originario era nato sano, grazie anche all’apporto di un tecnico visionario sconosciuto: Oliviero Pedrazzi che indicava le soluzioni lasciando agli ingegneri il compito di dimensionare la resistenza ed i materiali necessari.

I cerchioni erano realizzati dalla tedesca BBS. Ospitavano i pneumatici Michelin MXX3 da 18”: 245/40 con canale da 9”davanti e 325/30 con canale da 12” dietro.

Infine, il design della vettura, ormai prossima alla presentazione: Marcello Gandini non intendeva assolutamente mettere mano alla sua carrozzeria, ritenendola corretta e intoccabile.

Artioli invece la giudicava troppo contemporanea, poco futurista e, soprattutto, poco… Bugatti.

Il ferro di cavallo

Decise allora, innanzi alla irremovibilità del maestro torinese, di attualizzare le linee al gusto Bugatti all’architetto Giampaolo Benedini. Già autore della fabbrica Bugatti di Campogalliano, nonché gentleman driver e parente di Artioli.

L’architetto operò inserendo il simbolo stilizzato della Bugatti (il ferro di cavallo) sulla porzione superiore della presa d’aria anteriore. Eliminò i fari a scomparsa tanto cari a Gandini rendendoli fissi e posizionati in posizione tale da illuminare adeguatamente la strada. Infine addolcì le forme spigolose secondo le indicazioni emerse in galleria del vento e divenendo così la carrozzeria più affine alla proposta originaria dell’Italdesign. L’ala posteriore si sollevava automaticamente oltre la velocità di 120 km/h per poi rientrare in posizione di riposo alla velocità di 80 km/h.

Infine l’accesso alla vettura, era comandato dalle maniglie inserite a filo della porzione superiore della bassa presa d’aria con le due porte che ruotavano in avanti sollevandosi, ottenendo un risultato d’effetto aeronautico.

La vettura era ormai pronta: gli interni rappresentavano la massima espressione estetico-funzionale con l’impiego di materiali pregiati costituiti da pelle e radica. Con un disegno di rigature orizzontali sulla moquette mentre, nei sedili, cosciali e poggiatesta compariva il medesimo decoro invertito di 90°.

I sedili erano a comando elettrico e furono realizzati dalla Poltrona Frau, mentre l’impianto audio fu sviluppato dalla Nakamichi.

Alain Delon

Alla presentazione della vettura alla Place de la Dèfence di Parigi, fece da padrino un emozionato Alain Delon. Simbolo di fascino e discrezione: probabilmente il migliore testimonial della neonata Bugatti.

L’avventura, nata sotto i migliori auspici nella realizzazione della autovettura più all’avanguardia del mondo, fu gelata nel giro di qualche anno da un mercato scopertosi meno ricco di quanto immaginato. Un po’ come il destino della Bugatti Royale, il cui progetto si salvò per la provvidenziale necessità di realizzare dei treni ad alta velocità.

Rimane il rammarico per la fine dell’avventura Bugatti-Artioli e della successiva avventura Bugatti-Piech le cui successive creazioni, nonostante la ben nobile storia del marchio, sono indubbiamente meno coerenti con l’idea di automobile di Ettore Bugatti.

Non sempre si possono replicare i fasti del passato, tuttavia, il prezzo con cui cambiano proprietà le poche Bugatti EB 110 GT prodotte, testimonia la mai sopita ammirazione per un grande sogno.

Filippi Diego Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa Historic Club Schio