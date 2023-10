Beatrice Barison: la pianista apre la stagione di “Eventi al Monte”

La rassegna, alla sua prima edizione, è organizzata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl – “Eventi al Monte”: apertura di stagione in musica con la pianista Beatrice Barison venerdì 13 ottobre nella chiesa di San Vincenzo

Sarà Beatrice Barison

Giovane e talentuosa pianista, ad aprire ufficialmente la prima edizione di “Eventi al Monte”, la stagione di appuntamenti tutta nuova organizzata da Fondazione Monte di Pietà di Vicenza e Palazzo del Monte srl, che fino a marzo spazierà tra musica, arte, incontri dedicati all’editoria e al teatro, con la direzione artistica di Filippo Furlan.

Venerdì 13 ottobre alle 21, nella chiesa di San Vincenzo in piazza dei Signori, appuntamento dunque con il primo evento in cartellone, affidato all’artista padovana, reduce anche dalle riprese vicentine del film “La vita accanto” di Marco Tullio Giordana, tratto dall’omonimo romanzo di Mariapia Veladiano, nel quale ha interpretato il ruolo della protagonista, Rebecca, nei suoi anni giovanili.

Per il recital pianistico inaugurale, Beatrice Barison ha scelto un programma dai forti contrasti emozionali, articolato tra Fryderyk Chopin (1810 – 1849), Robert Schumann (1810-1856) e Sergej Prokof’ev (1891-1953).

Di Chopin la pianista eseguirà Due Notturni, Op. 48 (N. 1 in do minore: Lento e il N. 2 in fa diesis minore: Andantino). Dal repertorio di Schumann, invece, Sonata n. 2 in sol minore, Op. 22, mentre la chiusura del concerto sarà affidata alla Sonata n. 2 in re minore, Op. 14 di Prokof’ev.

Formatasi con grandi maestri in Italia e all’estero, Beatrice Barison è protagonista di una intensa attività concertistica come solista e in formazioni di musica da camera. Numerosi i riconoscimenti nazionali e internazionali che le sono stati assegnati, tra i quali il Grand Prize Virtuoso International Music Competition, il Concorso Internazionale Premio Città di Padova, il Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale Città di Piove di Sacco, il Concorso Musicale Adriatic LNG.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: info@eventialmonte.it.

A ottobre

“Eventi al Monte” proseguirà

dal 14 al 29 in Sala Pegni con la mostra “Sortilegi” del gruppo Aquae Pictae

nella chiesa di San Vincenzo, giovedì 19 alle 18 con il primo appuntamento della rassegna “Intrecci al Monte”, organizzata in collaborazione con Ronzani Editore.

In programma una conversazione con gli autori Margherita Verlato (Perdona il mio silenzio, narrativa) e Paolo Donini (Tutto è bello, poesia), con i legami familiari come filo conduttore.

Il programma completo della stagione è disponibile su www.eventialmonte.it

Fondazione Monte di Pietà di Vicenza – Ufficio Stampa

ALTER EGO COMUNICAZIONE