Bassano: bando di concorso per 3 posti di esecutore operaio

Il Comune di Bassano del Grappa (VI) ha pubblicato un bando per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 3 posti di Esecutore operaio – Area Operatori Esperti (ex categoria B), per il Magazzino comunale.

Nello specifico sono: 1 “Esecutore operaio idraulico”; 1 “Esecutore operaio muratore”; 1 “Esecutore operaio conduttore macchine complesse”.

In base ai requisiti posseduti, ciascun candidato può scegliere a quali profili concorrere, selezionando da una a tre preferenze nella domanda di partecipazione. Uno dei posti è riservato a favore dei soggetti, risultati idonei alla selezione concorsuale, in possesso dei requisiti indicati dal comma 2 dell’articolo 18 della Legge 68/1999 secondo il seguente ordine: Esecutore operaio muratore; Esecutore operaio conduttore macchine complesse; Esecutore operaio idraulico.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online predisposto, dalle ore 12 del 6 ottobre alle ore 12 del 6 novembre 2023.

Il bando completo, con tutte le informazioni, è pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA (https://www.inpa.gov.it/) e all’Albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa nella sezione “Concorsi” (https://www.comune.bassano.vi.it/amministrazionetrasparente/_05_bandi_di_concorso

Bassano del Grappa, 6 ottobre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (Vi) – Ufficio Stampa

Esecutore operaio conduttore macchine complesse

L’operatore CNC è un operaio specializzato addetto alla conduzione di macchine CNC, macchine utensili a controllo numerico. Macchine che vengono utilizzate per la produzione dei più svariati componenti e prodotti.

Il tecnico CNC è, quindi, una figura fondamentale all’interno di aziende che operano nel settore produttivo. In quanto deve supervisionare i processi di automazione industriale. Oltre ad assicurare lo sfruttamento ottimale della capacità delle macchine CNC, verificare la qualità dei prodotti che ne scaturiscono ed intervenire in caso di criticità o anomalie.

Fonte dal sito: https://bravograf.com/