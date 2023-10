Villa Caldogno: si ricorda il Vajont con il coro “Voci del Pasubio”

L’ Associazione Corale “VOCI DEL PASUBIO” si costituisce ad Isola Vicentina nel 1985 grazie al desiderio di alcuni appassionati del cosiddetto canto popolare che, contagiati dal travolgente entusiasmo di Florino De Franceschi, oggi presidente onorario, riprendono una tradizionale corale iniziata in paese già nel 1964 e poi temporaneamente interrotta.

Nel corso degli anni si sono susseguiti vari maestri alla guida del coro: si ricordano particolarmente

i maestri Andrea Sinigaglia (1993-2000),

Mario Marchesi (2000-2007)

Alessandro Costa (2007-2014).

Da settembre 2014 la direzione del coro è affidata al maestro Riccardo Lapo con il quale inizia un nuovo cammino artistico. Cammino alla ricerca di un’identità vocale e musicale sempre più incisiva e caratteristica attraverso lo studio di un repertorio mirato, innovativo ed originale.

Oltre a prestarsi come coro laboratorio in corsi e masterclass per direttori, ogni anno le voci organizzano in paese importanti EVENTI concertistici: