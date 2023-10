Salita del Costo: la 31° edizione si presenta

Mercoledì 11 ottobre la conferenza di presentazione ad autorità, sponsor e media della cronoscalata vicentina, appuntamento di chiusura dei Campionati Italiani auto moderne e storiche e del T.I.V.M. – Salita del Costo

In attesa del 20 ottobre

Mentre scorre veloce il conto alla rovescia il 20 ottobre, prima delle tre giornate di svolgimento della 31^ Salita del Costo, è stata anche fissata la data in cui sarà presentata la manifestazione organizzata dal Rally Club Team.

Con la volontà di coinvolgere sia i comuni interessati fisicamente dall’evento, sia quelli del comprensorio dei Sette Comuni, la conferenza stampa sarà ospitata dal comune di Roana. Più precisamente nella Sala Consiliare, situata nella frazione di Canove, in via Milano 32. La data da segnare in agenda è quella di mercoledì 11 ottobre, con inizio previsto alle ore 11.

Mercoledì 11 ottobre

Oltre all’organizzatore della gara Renzo De Tomasi, hanno confermato la loro presenza la sindaca di Roana, Elisabetta Magnabosco, oltre al presidente dell’Automobile Club Vicenza, Luigi Battistolli. L’invito è stato inoltre esteso a tutti i rappresentanti delle amministrazioni comunali dell’Altopiano di Asiago.

Nel frattempo alla segreteria del Rally Club Team stanno pervenendo le iscrizioni sia dei piloti delle auto moderne. Iscrizioni per l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna e del Trofeo Italiano Velocità Montagna.

Ma anche di quelli che parteciperanno alla gara delle auto del passato che per la prima volta ha ottenuto la validità per il Tricolore Auto Storiche.

Cogollo del Cengio (VI), 5 ottobre 2023

Informazioni e documenti al sito web www.rallyclubisola.it

Ufficio Stampa Salita del Costo Andrea Zanovello – www.azetamedia.com

Immagine realizzata da Andrea Zanovello

SCUDERIA RALLY CLUB TEAM

COMPETIZIONE SPORTIVA, ASSISTENZA TECNICA E SQUADRA