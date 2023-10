Montecchio Maggiore: eventi da venerdì 6 a domenica 15 ottobre

Eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 6 a domenica 15 ottobre 2023, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore

SABATO 7 OTTOBRE

ore 15.30 – Club di fumetti IL REGNO DI CARTA in Biblioteca

• ore 18.00 – Concerto PROGETTO ORCHESTRA con Carlos Spierer in Villa Cordellina

DOMENICA 8 OTTOBRE

• ore 9.00 – DI QUA E DI LA’ DEL FIUME GUA’. Storie di “Brentane” e Alluvioni del secolo scorso con ritrovo presso la sede Pro Loco in via Trozi

• ore 9.00 – Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo – FAMU 2023 al Museo delle Forze Armate 1914-45

MERCOLEDì 11 OTTOBRE

• ore 20.30 – OTTOBRE ROSA: Associazione Andos e Fibro-Help! Insieme per dire che le malattie non conoscono genere in Sala Civica di Corte delle Filande

• ore 20.45 – Lezione-concerto IL SOFFIO DIVINO al Duomo di S.Maria e S.Vitale

GIOVEDì 12 OTTOBRE

• ore 9.30 – OTTOBRE ROSA: Open Day Le donne e l’osteoporosi: chiedere, conoscere, prevenire all’Ospedale di Montecchio Maggiore

SABATO 14 OTTOBRE

• ore 10.30 – Letture animate ORA TI RACCONTO in Biblioteca

• ore 17.30 – Inaugurazione mostra LAURA STOCCO. VERSO LA LUCE in Nuova Galleria Civica

• ore 19.00 – Prima festa dea POLENTA E SCOPETON nel parcheggio della nuova sede Pro Loco, via Trozi

• ore 18.00 – Sagra di SANTA EUROSIA a Sant’Urbano

DOMENICA 15 OTTOBRE

SITI DI INTERESSE CULTURALE

➡️ Museo Archeologico e Naturalistico G. Zannato

Orari e costi :

Sabato: 15:00-18:30 – Domenica: 9:30-12:30 / 15:00-18:30

€ 3,00 biglietto intero / € 2,00 biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni) / Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili; per tutti la prima domenica del mese

Ospita le mostre: Il Cavaliere Longobardo di Monticello di Fara , Zannato & Friends e Zannato & AI, Romeo Explorers

➡️ Complesso Ipogeo delle Priare

Orari e costi:

Domeniche: 15:00-18:30

3,00 €: biglietto intero

2,00 €: biglietto ridotto (over 60, 10-17 anni)

Ingresso gratuito: bambini al di sotto dei 10 anni, disabili

➡️ Museo delle Forze Armate 1914 -1945

Orari e costi :

Lun, mer, ven, dom: 9:00-12:00.

Ingresso libero.

Dal 18 giugno al 29 ottobre ospita l’esposizione temporanea Le Vie dell’Aria, uomini e ali nel primo Novecento

Città di Montecchio Maggiore Ufficio Cultura

Via Roma, 5 – 36075 Montecchio Maggiore (Vi)

cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it

0444 705768

