Fratelli d’Italia per Vicenza: ciclabile di strada Cà Balbi

L’amministrazione in carica, ha fatto partire l’11 settembre i lavori per la ciclabile di STRADA CA’ BALBI – Fratelli d’Italia per Vicenza

Il sindaco Giacomo Possamai aveva dichiarato in campagna elettorale che sarebbero stati limpidi sullo svolgimento dei progetti ma così non è stato.

Nessuna assemblea di quartiere e nemmeno una comunicazione ai commercianti per dare spiegazioni riguardo a questo progetto “targato Variati” risalente al 2013.

Ora i commercianti si trovano già con un 30% in meno di fatturato e sprovvisti di parcheggi!

Non era forse meglio prima fare i parcheggi per i clienti e poi cominciare i lavori?

Non sarebbe stato meglio far partire i lavori dal ponte che collega Vicenza a Villaggio Monte Grappa ovvero il punto più pericoloso per il quale era stato creato il progetto?

Non vedo la volontà da parte di questa amministrazione di condividere con i cittadini e nemmeno la loro tanto decantata volontà di guardare PRIMA AI QUARTIERI!

Con quest’opera molti chiuderanno portando via da Bertesinella l’anima del posto e servizi preziosi per il cittadino.

Giulia Gennaro – esponente Fratelli d’Italia per Vicenza

