Domenica 15 ottobre arriva la 15^ Maratona dei 6 Comuni 2023

Per l’edizione 2023 entra nel percorso anche il Comune di Zanè.

Si aggiunge una gara “Regina” da 42 km e il primo Trofeo Gen. Alberto dalla Chiesa riservato all’Arma dei Carabinieri.

L’atteso appuntamento con la Maratona dei sei Comuni torna domenica 15 ottobre. Giunta alla sua quindicesima edizione, la manifestazione sportiva si presenta ancor più interessante per le centinaia di podisti che ogni anno decidono di partecipare. Oltre ai Comuni di Schio, Thiene, Marano Vicentino, Malo, San Vito di Leguzzano e Villaverla, per il 2023 entra nel “percorso” anche il Comune di Zanè.

Le distanze

Non solo: per l’edizione numero 15 della competizione le DISTANZE proposte saranno ben quattro. Alle ormai consuete “30 km” con partenza da Schio, “21 km” (mezza maratona certificata Fidal) con partenza da Malo e “9.9 km” ( che prende il via da Thiene, si aggiunge la “Regina” da 42 km che da Schio arriva fino allo Sport Power Arena di Villaverla, punto di arrivo per tutte le gare.

La novità della Maratona dei sei Comuni

Un’altra novità del 2023 è la“Super Medaglia Finisher M6C”: una medaglia di 11 centimetri di diametro componibile, che potrà essere completa in quattro anni partecipando a tutte e quattro le gare della Maratona dei 6 Comuni. Ma non è tutto: quest’anno nell’ambito della manifestazione viene organizzato anche il primo Trofeo Gen. Alberto Dalla Chiesa, una competizione di 21 km con partenza da Malo e riservata all’Arma dei Carabinieri (in servizio o in congedo).

La sfida

«Ci aspetta una sfida importante con questa manifestazione che non è certo facile da coordinare – dicono Gino Carretta e Greta Pizzolato di Sport Power, società che organizza la Maratona dei 6 Comuni – . Cercheremo di fare del nostro meglio per soddisfare i runners che sceglieranno di essere dei nostri. Attraverso questo evento vogliamo anche diffondere un messaggio importante: fare sport è fondamentale per il benessere fisico e mentale».

«La Regina delle gare su strada torna a partire da Schio nell’anno in cui siamo Città Europea dello Sport – sottolinea l’assessore allo sport di Schio, Aldo Munarini -. Siamo arrivati alla 15esima edizione di questa importante manifestazione grazie alla collaborazione tra i 7 Comuni coinvolti che si sono uniti nel nome dello sport. E, soprattutto, grazie agli organizzatori e ai tanti volontari che sono impegnati per la buona riuscita di un evento unico nel suo genere nel nostro territorio».

Iscrizioni

Per potersi iscrivere alle 5 competizioni – compreso il Trofeo Gen. Alberto Dalla Chiesa – c’è tempo fino all’11 ottobre online sul sito www.m6c.it oppure fino al 14 ottobre recandosi da PuroSport a Zanè. Domenica 15 ottobre ai partecipanti verrà consegnato il pacco gara composto da uno zainetto con all’interno prodotti alimentari di Famila-Emisfero.

La M6C è patrocinata dai Comuni di Schio, Thiene, Marano Vicentino, Malo, San Vito di Leguzzano, Villaverla e Zanè, dalla Provincia di Vicenza, dalla Regione del Veneto e dall’Arma dei Carabinieri.

Schio, 5 ottobre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa