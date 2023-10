Diocesi, veglia missionaria: “Cuori ardenti e piedi in cammino”

Veglia missionaria presieduta dal vescovo Giuliano, sabato 7 ottobre alle 20,30 in Cattedrale

“Cuori ardenti e piedi in cammino” è il tema scelto per l’ottobre missionario 2023, il mese dedicato dalla Chiesa cattolica alla sensibilizzazione missionaria.

Nella diocesi di Vicenza il primo importante appuntamento sarà la veglia di sabato 7 ottobre alle 20,30 in cattedrale presieduta dal vescovo Giuliano Brugnotto. Sarà presente anche il vicentino mons. Egidio Bisol, vescovo di Afogados da Ingazeira (Brasile). Come da tradizione durante la preghiera verranno portate le testimonianze di alcuni missionari, che sabato 7 ottobre saranno don Lorenzo Dall’Olmo, prete della diocesi di Vicenza, in missione in Brasile da due anni, e sr Anna Fontana, suora orsolina del Sacro Cuore di Maria rientrata in Italia nel febbraio 2023 dopo aver vissuto 20 anni in Mozambico.

Le partenze

L’invio missionario di chi parte per la prima esperienza missionaria sarà quest’anno per due laici fidei donum: Marco Rigoldi di Novoledo, in partenza per la Repubblica Democratica del Congo, e Nicola Zattra di Caldogno, in partenza per l’Amazzonia Brasiliana.

Con loro riceveranno il Crocifisso altri 15 missionarie e missionari ripartenti.

Nella stessa celebrazione il Vescovo Giuliano accoglierà e darà il mandato a 37 operatori pastorali provenienti da altri Paesi – preti, religiose e religiosi – che già lavorano nel nostro territorio. Si concluderà quindi con l’invio dei rappresentanti dei tanti e vari carismi e ministeri già attivi in diocesi.

La celebrazione potrà essere seguita su Radio Oreb e sul canale Youtube della diocesi di Vicenza.

Il secondo appuntamento dell’ottobre missionario sarà l’assemblea missionaria diocesana nel pomeriggio di domenica 15 ottobre (14.45-18.00) nella comunità dei missionari saveriani di viale Trento a Vicenza.

Il terzo appuntamento che concluderà questo mese di sensibilizzazione alla missionarietà sarà domenica 22 ottobre con la Giornata missionaria mondiale vissuta nelle parrocchie con le iniziative dei gruppi missionari locali.

Nota biografica

Lorenzo Dall’Olmo è nato a Vicenza nel 1981, ordinato presbitero per la diocesi di Vicenza nel 2009, dal 2021 è missionario nella diocesi di Roraima, nell’Amazzonia brasiliana. Prima di partire per la missione è stato responsabile del servizio di pastorale giovanile diocesano per 7 anni, oltre che assistente diocesano del settore giovani di Azione Cattolica e del Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC).

Anna Fontana è nata a Schio nel 1958 ed è suora orsolina del Sacro Cuore di Maria dal 1982. Nel febbraio 2021 è rientrata a Vicenza dopo un’esperienza missionaria di 20 anni in Mozambico, dove era principalmente impegnata nell’insegnamento all’Università Cattolica di Beira.

Vicenza 05 ottobre 2023

Fonte: Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa