Il Comune aderisce alla fondazione che ricorda Paolo Rossi

Sindaco Possamai: «Sosteniamo iniziative benefiche e di ricerca in ricordo del nostro grande campione»

Il Comune di Vicenza aderisce alla Paolo Rossi Foundation ETS, una fondazione voluta dalla moglie e dai familiari del grande campione per onorarne la memoria attraverso iniziative con finalità civiche, solidali e sociali.

«E’ un onore entrare a far parte della fondazione nata in memoria di Paolo Rossi, al quale tutti i vicentini sono legati con affetto per aver vestito la maglia biancorossa – sottolinea il sindaco Giacomo Possamai appassionato di calcio e dei colori del Vicenza -. Nel ricordo di Paolo, nostro concittadino onorario, anche noi sosterremo attività nel campo della formazione, della cultura, della ricerca e iniziative di beneficenza che la fondazione organizzerà”.

Il Comune di Vicenza aderisce alla Paolo Rossi Foundation ETS come socio sostenitore, confermando la decisione della precedente amministrazione che aveva stanziato a tal fine una somma una tantum di 10 mila euro.

Vicenza, 05 settembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Paolo Rossi, in breve

Paolo Rossi nasce a Santa Lucia di Prato il 23 settembre 1956. Approda al calcio professionistico giocando nel ruolo di ala destra con la Juventus; dopo aver subito tre operazioni di rimozione dei menischi passa in prestito al Como.

La svolta della carriera avviene con il trasferimento in comproprietà al Lanerossi Vicenza; qui l’allenatore Fabbri scopre le sue potenzialità di attaccante veloce e tecnico; Paolo Rossi è abilissimo negli spazi stretti dell’area di rigore e dotato di una grande intuizione per il gol, qualità che proprio in suo onore venne battezzata come “fiuto del gol”.

Paolo Rossi, la ribalta nazionale e internazionale

Nella stagione 1976-1977 Paolo Rossi trascina il Vicenza alla promozione in Serie A; nella stagione seguente è protagonista con la sua squadra di un inaspettato secondo posto nel massimo campionato. Vince il titolo di capocannoniere con 24 reti segnate e viene selezionato a furor di popolo dal Commissario Tecnico della Nazionale Enzo Bearzot, per far parte della spedizione ai mondiali argentini del 1978. Qui Paolo dimostra di essere una delle rivelazioni del torneo.

Il Lanerossi Vicenza e la Juventus non trovano un accordo sulla proprietà del calciatore e devono ricorrere al sistema della buste. La notizia sembra clamorosa: la proprietà passa alla squadra vicentina che offre circa 2,7 miliardi di lire. In quel momento Paolo Rossi è il giocatore di maggior valore del calcio italiano.

Fonte: https://biografieonline.it/