British Day 2023: torna a Schio con la sua decima edizione

Il 7 e l’8 ottobre in centro storico di Schio (VI) torna il British Day dedicato a Lady Diana

Anche quest’anno Schio per due giorni si trasforma in una città al 100% British!

Sabato 7 e domenica 8 ottobre tornerà ad essere la città più britannica d’Italia con sfilate per le vie del centro indossando costumi ispirati alla cultura inglese, mentre nell’aria risuonano le note delle cornamuse e dalle finestre sventolano le bandiere britanniche. L’edizione 2023 sarà dedicata a Lady Diana Spencer.

Schio “Manchester d’Italia”

Il legame tra la Schio e il Regno Unito è di lunga data. Tutto inizia nel 1718, quando il conte Nicolò Tron, ex ambasciatore della Serenissima a Londra, crea un lanificio in pieno centro. Grazie a lui, oltre a nuove tecnologie, arrivano in città nove ingegneri inglesi che danno un grande contributo alla nascita dell’industria laniera scledense, che viene poi portata al suo massimo sviluppo da Alessandro Rossi. Schio così diventa uno dei più importanti centri di produzione laniera italiana, guadagnandosi l’appellativo di “Manchester d’Italia” per via del suo sviluppo industriale ormai paragonabile a quello della metropoli inglese.

«Il British Day è uno degli appuntamenti più attesi in città, che anno dopo anno ha saputo attirare sempre più persone con un programma originale e di grande qualità – sottolinea l’assessore alla cultura, Barbara Corzato – Il merito è di coloro che con competenza e passione, da dieci anni, sono impegnati nell’organizzazione di un evento davvero unico nel suo genere e di cui siamo molto orgogliosi. Come Amministrazione abbiamo sempre dato il pieno supporto alla realizzazione del British Day che richiama in città persone da tutta Italia».

British Day, 10° anniversario

Per il decimo anno Schio si dedica anima e corpo alla cultura inglese, proponendo un ricco programma di eventi che punta a bissare il successo degli anni scorsi, quando migliaia di visitatori hanno partecipato alla manifestazione organizzata dall’associazione BRITISH DAY APS e SchioLife con la collaborazione del Comune di Schio e Confcommercio di Schio.

Tra gli appuntamenti in programma per il 7 e l’8 ottobre un mostra-esposizione di chitarre storiche appartenute ai musicisti più famosi, la presentazione del libro dedicato a Doctor Jekyll e Mister Hyde con l’autore Mario Gazzola e della biografia della Principessa Diana con l’autrice Annalisa Angelone e gli autori Alberto Mattioli e Marco Ubezio al Lanificio Conte, concerti itineranti tra le strade e le piazze del centro, un mercatino con abbigliamento gotico, street food, dischi e memorabilia.

Una serata sarà dedicata ai Pink Floyd e ai Genesis al Teatro Astra, un set fotografico e una sfilata dei club vampiri al Giardino Jacquard e molto altro.

Non mancherà un viaggio nel mondo dello scotch whisky con Francesco Saverio Binetti, spirits specialist, a Palazzo Toaldi Capra.

PROGRAMMA

Sabato 7 ottobre

Ore 15.30

PORTOBELLO ROAD MARKET – arrivo del Bus rosso londinese ad aprire le strade del centro, dando il via alla manifestazione e al mercatino con bancarelle di abbigliamento gotico, street food, dischi e

Le vetrine dei negozi su indicazione dell’Associazione Commercianti verranno addobbate in stile british.

I Bar e i Locali del centro offriranno cibi e bevande ispirati alla Gran Bretagna.

MOSTRA ROCK – al Lanificio Conte mostra esposizione di chitarre storiche appartenute ai musicisti più

SPAZIO 1999 – al Lanificio Conte conferenza sulla celebre serie britannica.

Alle 16.00

STEAMPUNK NORDEST – raduno del rinomato club vittoriano in Piazza

16.30

FANTAROCK – al Lanificio Conte conferenza a cura del giornalista Mario

MORINGA CLAVE – concerto in via Capitano Sella

FUNKASIN Street Band – concerto itinerante per le strade del centro.

17.00

PERMANENT JOY DIVISION – concerto in Piazza Alessandro Rossi.

PIKEY FEST – street food and Dj Set in Piazza Falcone Borsellino.

18.00

IL TESTAMENTO DEGLI ARCADI – concerto in Galleria Conte.

21.00

WIT MATRIX + THE WATCH – concerto con le due tribute band dei Pink Floyd e Genesis presso il Teatro Astra per il 50mo anniversario dalla data di pubblicazione di DARK SIDE OF THE MOON e SELLING ENGLAND BY THE POUND, i due dischi capolavoro delle storiche band inglesi. Biglietti già tutti esauriti!

Domenica 8 ottobre

Ore 14.00

PORTOBELLO ROAD – riapertura del mercatino in via Btg. Val Leogra con bancarelle di abbigliamento gotico, street food, dischi e memorabilia.

15.00

YOUNGTIMER – raduno auto organizzato da Historic Club Schio.

MOSTRA ROCK – al Lanificio Conte mostra esposizione di chitarre storiche appartenute ai musicisti più

HYDE IN TIME – presentazione del libro leggenda e storia del celebre Doctor Jekyll e Mister Hyde, con l’autore Mario Gazzola presso il Lanificio Conte.

VAMPIRE LAB – set fotografico e sfilata club vampiri presso il Giardino Jacquard.

15.30

I VAMPIRI DI DEXTER HALL – presentazione del nuovo libro sulla saga britannica con l’autrice Lisa Lambertini presso il Lanificio

MORINGA CLAVE – concerto in via Garibaldi.

PIKEY FEST – street food and Dj Set in Piazza Falcone Borsellino.

16.00

SCOTTISH PARADE – concerto itinerante, parata cornamuse Cateaters Pipe Band + Orobian Pipe Band accompagnati dalle ballerine di danze scozzesi Scotia

16.30

OTTAVA GIUSTA – concerto corale folk britannico presso il Giardino Jacquard.

DIANA SPENCER – presentazione presso il Lanificio Conte del libro inerente a morte, mito e misteri della Principessa Diana con l’autrice Annalisa Angelone e gli autori Alberto Mattioli e Marco Ubezio, a cura di Libreria

17.00

NEW MOON – concerto musica anni 80 in Piazza Rossi.

BUILD YOUR SCOTCH – Un viaggio nel mondo dello Scotch Whisky accompagnati da Francesco Saverio Binetti spirits specialist a Palazzo Toaldi Capra a cura di De Giacomi Vini e

Biografia degli scrittori e giornalisti che interverranno:

ANNALISA ANGELONE

Annalisa Angelone è nata a Ponte (nel Sannio, terra di streghe), è giornalista Rai dal 1995, si è laureata in Lingue e letterature moderne straniere all’Orientale di Napoli. È inviata del TGR Campania e ha lavorato anche all’estero. Il primo libro di Annalisa, Rossa lava di fuoco, ha vinto il premio «Napoli in pagina» ed «Emily Dickinson».

MARIO GAZZOLA

Mario Gazzola è nato l’anno del primo album dei Rolling Stones nella palude padana. Feroce divoratore di suoni malati, scrive di musica su diverse testate, scatta foto live e conduce programmi radio. Gazzola sguscia nella letteratura nel 2007 con un racconto su Robot, poi debutta col romanzo cyberpunk “Rave di Morte” (Mursia, 2009).

Vince il premio Vegetti nel 2019 col saggio “Fantarock”, cofirmato con Ernesto Assante (Arcana, 2018), cui segue l’antologia “S.O.S. – Soniche Oblique Strategie” (Arcana, 2019). È finalista ai premi Hypnos 2020 e Torre Crawford 2021 figurando sulle rispettive antologie. Dal 2019 al 2022 collabora al programma “Wonderland” (Rai 4) con la rubrica Sound Invaders. Nel 2023 esce il suo terzo romanzo, “Hyde in Time” presentato al Salone del Libro di Torino.

LISA LAMBERTINI

Lisa Lambertini, nata a Bologna e ora residente a Cento, scrive racconti fantastici dedicati al genere Dark fantasy. Da sempre la lettura è la sua prima passione e dall’età di 14 anni si cimenta nella scrittura di racconti vampireschi.

Con la saga “I vampiri di Dexter Hall” narra vicende di immortali che nella loro eternità hanno perduto il “sapore” delle esperienze, i suoi vampiri hanno smesso di provare le emozioni dei sentimenti e necessitano di mortali per effettuare “un baratto” tra la loro conoscenza acquisita nei secoli e le emozioni custodite nel sangue.

Tra i vampiri “mentori” si trova Gregory che intreccerà con la giovane Vittoria un rapporto più profondo e aiuterà la giovane a svelare il misterioso passato di Dexter Hall.

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa