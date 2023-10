Bosco urbano San Bassiano: ok al progetto esecutivo

Ormai è tutto pronto per la realizzazione di un nuovo bosco urbano di circa due ettari nell’area a sud dell’ospedale San Bassiano, in via dei Lotti –

Dopo la firma dello schema di convenzione tra l’Azienda Sanitaria ULSS 7 Pedemontana e il Comune di Bassano del Grappa per il comodato d’uso gratuito e l’utilizzo dell’area di interesse, di pertinenza dell’ospedale, per i prossimi trent’anni, l’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo.

Il progetto, redatto dalla dottoressa forestale Elisabetta Tescari di Torri di Quartesolo, prevede quattro elementi principali: percorsi ciclopedonali, prati, siepi e, naturalmente, una superficie boschiva composta da 526 giovani alberi e 837 arbusti accompagnatori. Il costo complessivo dell’opera è di 445 mila euro.

Il sindaco

“Con questo grande intervento a servizio della città – spiega il sindaco Elena Pavan – inizieremo presto a toccare con mano i risultati del lavoro portato avanti negli ultimi anni con l’Area Urbana Pedemontana che vede il nostro Comune, quale ente capofila, attento alle tematiche della sostenibilità e protagonista nello sviluppo sui territori delle progettualità europee. Le città del futuro devono essere luoghi sempre più vivibili e a misura di cittadino. E da Bassano, con il bosco urbano, arriva un esempio virtuoso”.

L’assessore Zonta

“Anche la zona a sud di Bassano – continua l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – avrà presto a disposizione una grande area verde, a servizio di pazienti e visitatori dell’ospedale San Bassiano, degli studenti che frequentano le numerose scuole vicine e di tutti i cittadini che vorranno rilassarsi, praticare attività fisica o trascorrere momenti di svago e socializzazione in questo nuovo polmone verde della città. Non sarà un parco, ma un vero e proprio bosco che si integrerà con naturalezza al contesto circostante, con specie vegetali autoctone tipiche di pianura”.

L’assessore Viero

“Grazie alla collaborazione con l’azienda sanitaria – conclude l’assessore all’Urbanistica e all’Ambiente, Andrea Viero – stiamo per valorizzare un’area fino ad oggi sguarnita e pressoché inutilizzata, che diventerà funzionale ad un incremento della biodiversità, ma anche per depurare le acque e contribuire alla sicurezza idraulica, mitigare l’inquinamento, diffondere la fauna selvatica e creare un nuovo ambito per la didattica naturalistica”.

Bassano del Grappa, 5 ottobre 2023

