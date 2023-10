Domenica 8 ottobre 2023 – ore 18.00 – Gallerie d’Italia – Vicenza – Vivaldi sacro e profano: il diavolo e l’acqua santa

Antonio Vivaldi

Un compositore poliedrico e prolifico come pochi. Ha affrontato tutti i generi musicali del Settecento, dai concerti grossi a quelli solistici, dall’opera alla cantata sacra. Il terzo appuntamento del festival Spazio & Musica domenica 8 ottobre alle 18,00 presso le Gallerie d’Italia – Vicenza vuole far rivivere due delle anime musicali del Prete rosso, quella degli estrosi virtuosismi della cantata profana Amor hai vinto (RV 157) e quella capace di una scrittura a tratti mistica come nel caso dell’indimenticabile messa in musica del salmo Nisi Dominus (RV 608).

Le sottigliezze della poetica vivaldiana verranno presentate dal direttore artistico del festival Fabio Missaggia mezz’ora prima dell’inizio del concerto, con una particolare attenzione al ruolo della viola d’amore, strumento relativamente raro nel repertorio italiano dell’epoca, nell’opera sacra RV 608.

L’organico previsto per I Musicali Affetti permetterà all’ensemble di proporre una raffinata orchestrazione dei brani in programma, nonché di scegliere la versione per strumenti e voce del secondo recitativo della cantata RV 157 (di cui esistono due redazioni), molto più articolata e di grande impatto emotivo.

Il mezzosoprano che il pubblico di Spazio & Musica ha avuto già modo di apprezzare lo scorso anno in quanto vincitrice del Premio speciale al XVI Concorso Internazionale di Canto barocco Premio Fatima Terzo. La cantante cinese, che oltre al diploma in canto vanta una laurea in musicologia e in lingua italiana, svolge un’intensa attività artistica in Italia e all’estero, che l’ha vista intepretare il ruolo di Maddalena nel Rigoletto di Giuseppe Verdi presso la Fondazione Pergolesi-Spontini e partecipare come ospite ai concerti organizzati dal Festival Musica di Assisi, il Music Festival di Lerici e Festiva Opera di Benevento, tra gli altri.

Si ricorda che la prenotazione del biglietto unico di 7 euro avviene via email all’indirizzo vicenza@gallerieditalia.com ed è obbligatoria. Maggiori informazioni sul sito www.spazioemusica.it

Il Festival

Realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura, al turismo e all’attrattività della città del Comune di Vicenza, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo del Governo della Repubblica Italiana e le Attività Culturali, il sostegno di Gallerie d’Italia – Vicenza (museo di Intesa Sanpaolo), Aim Agsm, Danieli Group, Aquila corde, Rotary Club della Provincia di Vicenza e la collaborazione del Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”, del Festival Grandezze&Meraviglie – Festival Musicale Estense di Modena.

