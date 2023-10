Veneti nel Mondo: Castello di Thiene “Storia Veneta in Villa”

Al Castello di Thiene, il 5 ottobre, l’evento regionale Storia Veneta in Villa: visita e convegno storico

– l’iniziativa promossa da Veneti nel Mondo con Adsi con il patrocinio della Regione del Veneto “The Land of Venice”

Il prossimo 5 ottobre 2023, dalle ore 17.30, la rassegna culturale Storia Veneta in Villa, fà tappa al Castello di Thiene: un interessante viaggio nel tempo e nella storia. La giornata evento sarà divisa in due momenti: una visita del Castello prima e a seguire si svolgerà un incontro sul tema “Bernardino da Porto e gli altri.

Nobili imprenditori nella Vicenza del Rinascimento” con l’intervento di Edoardo Demo, Professore dell’Università degli Studi di Verona; e poi “Storie esemplari. Gli affreschi di Giovanni Antonio Fasolo nel Castello di Thiene” con Alessandro Martoni, Conservatore Museo Civico di Palazzo Chiericati di Vicenza. Ad introdurre il Presidente di veneti nel Mondo, avv. Aldo Rozzi Marin.

Il progetto, che beneficia del sostegno della Regione del Veneto e del marchio turistico regionale “Veneto. The Land of Venice”, è promosso da Adsi – Associazione Dimore Storiche Italiane con il patrocinato dall’Istituto Regionale Ville Venete, del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, dell’Associazione Nobiliare Regionale Veneta, Città di Thiene e Provincia di Vicenza.

Per partecipare è obbligatorio prenotare scrivendo a a storiavenetainvilla@venetinelmondo.org

biglietti: 13 euro visita + contributo consapevole per i convegni

Associazione Veneti nel Mondo aps

Costituita nel 1998 da una aggregazione di emigrati veneti rientrati, l’associazione Veneti nel Mondo aps è una libera associazione iscritta dal 2003 al registro regionale delle associazioni venete. Dal 2010 eletta nella Consulta dei Veneti nel Mondo (istituita dalla Legge Regionale del Veneto 9 gennaio 2003, n°2), attualmente fa parte di quella designata per il periodo 2020/2025. Tra le finalità dell’Associazione Veneti nel Mondo aps è centrale la valorizzazione della cultura veneta. Questo per rinsaldare i legami tra il territorio e le comunità venete in Veneto e all’estero, grazie anche alla promozione del turismo delle radici.

L’impegno di venticinque anni di attività nell’ambito dell’emigrazione e della cultura veneta si è concretizzato in oltre 400 iniziative tra

corsi formativi,

scambi giovanili,

missioni imprenditoriali,

progetti editoriali e multimediali,

che hanno coinvolto i circoli dell’Associazione all’estero e in Italia. E che hanno beneficiato di contributi e patrocini di enti quali Ministero degli Affari Esteri, Istituti italiani di Cultura, Ministero della Cultura, Ministero del Lavoro, Regione del Veneto – Assessorato ai Flussi Migratori, Direzione Relazioni Internazionali e Cooperazione internazionale, Direzione beni e Attività Culturali e Sport.

Vicenza, 3 ottobre 2023

Ufficio Stampa Castello di Thiene Extra Lab