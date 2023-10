Riapre il Caffè Moresco in Campo Marzo: da bar a ristorante

Caffè Moresco, Sindaco Possamai: «Un presidio di normalità che contribuirà a far vivere Campo Marzo»

Riapre il Caffè Moresco, storico locale che si affaccia sull’esedra di Campo Marzo verso viale Roma. E diventa un ristorante.

Il Torrione degli Alpini, società di proprietà dell’Associazione nazionale alpini sezione di Vicenza Monte Pasubio a cui il Comune, nel dicembre del 2017, ha affidato il locale insieme a tutto l’immobile, ha infatti annunciato di avere un nuovo partner. Azienda che intende riaprire le porte del Moresco, trasformandolo in un ristorante della catena Gusto Rosso.

Questa mattina il sindaco Giacomo Possamai, il presidente Ana Vicenza Lino Marchiori e il presidente di Torrione degli Alpini srl Giuseppe Sbalchiero hanno effettuato un sopralluogo nel locale che le penne nere contano di riaprire nei prossimi mesi.

Caffè Moresco: si rianima Campo Marzo

«Oggi è un giorno di festa per la città perché riapre il Caffè Moresco, portando vita e luce in un luogo storico come Campo Marzo. – Dichiara il sindaco Giacomo Possamai –. C’è infatti un investitore importante che ha già altri locali a Vicenza e a Padova. l’imprenditore ora ha scelto di venire qui perché crede nelle potenzialità di questo luogo. Per noi è un’ottima notizia, non solo in vista dell’Adunata nazionale degli alpini, ma anche per l’intero progetto di rivitalizzazione di Campo Marzo. Questo storico locale con splendida vista sul parco e su Monte Berico ora può davvero ritornare ad essere un presidio di normalità. Oltre a un punto di riferimento per i cittadini»

Dopo la concessione dell’immobile agli alpini nel 2017 perché lo destinassero ad attività culturali e ristorazione, il Comune aveva effettuato interventi di ristrutturazione a cui le penne nere avevano compartecipato.

A ottobre del 2019, terminati i lavori, il Torrione degli Alpini aveva sub concesso il locale da destinare alla ristorazione a una società. Azienda che con il Covid aveva chiuso il bar e nel luglio del 2022 era stata dichiarata fallita.

Riduzione del canone

Considerato che l’amministrazione ha previsto una riduzione del canone per sostenere i concessionari dei propri immobili commerciali colpiti dalla pandemia. Anche al Torrione degli Alpini, che ha corrisposto un canone in quota lavori. A maggio di quest’anno il Comune ha riconosciuto una riduzione per i canoni da novembre 2022 a maggio 2023 pari a 8.190 euro. A fronte, peraltro, di ulteriori investimenti di Ana per acquistare l’impiantistica dalla società di leasing con cui la società fallita aveva un contratto.

Inoltre, valutato l’obiettivo prioritario della rivitalizzazione di Campo Marzo in cui la riapertura al pubblico del Caffè Moresco ha un ruolo determinante, è stato accordato il prolungamento di tre anni dell’originaria concessione di 12. Cioè complessivamente fino al 7 novembre 2034. Il canone annuo dovuto al Comune è stato confermato in 15.600 euro.

Vicenza, 04 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa