Dopo un promettente avvio di gara, un problema meccanico alla Hyundai i20 Rally 2 costringe al ritiro il pilota vicentino nel corso della terza prova speciale – Rally delle Palme sfortunato per Manuel Sossella

Si è conclusa con un prematuro ritiro durante la terza prova speciale la partecipazione di Manuel Sossella al Rally delle Palme, gara nazionale disputata in concomitanza al Rallye Sanremo valevole per il Campionato Italiano, del quale condivideva parte del percorso.

Alla gara ligure che si è svolta sabato scorso con partenza e arrivo a Bordighera (IM), Sossella si era iscritto con lo scopo di effettuare una sorta di allenamento in vista dell’imminente Rally Città di Bassano; nuovamente al volante della Hyundai i20 Rally messa a disposizione da Friùlmotor, il portacolori del Rally Team New Turbomark ritrovava al suo fianco il giovane Matteo Zaramella.

“Nonostante un pre-gara con qualche complicazione consentendoci di effettuare un unico passaggio allo shakedown – commenta Sossella – eravamo partiti con un buon passo e dopo due prove ci trovavamo al terzo posto assoluto a soli 4”5 di distacco e comunque soddisfatti vista anche la cautela con la quale eravamo partiti.

Poco dopo lo start della terza speciale, ho sentito un rumore improvviso che ha consigliato di fermarci subito onde evitare danni maggiori, concludendo così la trasferta in Liguria. Sono comunque fiducioso in vista del Città di Bassano, appuntamento conclusivo della Coppa della nostra Zona, e colgo l’occasione per ringraziare i nostri sostenitori e la scuderia Rally Team New Turbomark”.

Vicenza, 3 ottobre 2023

