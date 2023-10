Montecchio Maggiore: cittadinanza onoraria all’Ass. Naz. Carabinieri

Il Comune di Montecchio Maggiore conferisce la cittadinanza onoraria alla “Sezione storica 1923” dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Un riconoscimento all’impegno e alla costante presenza del gruppo castellano, che ha recentemente festeggiato il secolo di vita, consegnato ieri sera in municipio durante la seduta di Consiglio comunale.

«Negli ultimi mesi l’Amministrazione Comunale è stata coinvolta nei preparativi della locale “Sezione Storica 1923” per celebrare il centenario della sua fondazione. Tale evento ha focalizzato la nostra attenzione su quanto importante sia, per la nostra Città, la presenza dei Carabinieri», ha dichiarato il sindaco Gianfranco Trapula. «Montecchio Maggiore beneficia anche dell’operato dei volontari dell’associazione, fondata nel 1923, che nel tempo si è dimostrata una valida e attiva realtà nel mondo del volontariato, garantendo servizi utili e preziosi a chi ne ha necessità o nei momenti di difficoltà.

“Nei secoli fedele”, riportate anche nello stemma dell’Arma a richiamare in modo chiaro la principale caratteristica associata all’impegno e alla missione dei Carabinieri. La fedeltà alla Patria, la dedizione al bene comune, la presenza capillare sul territorio, l’essere un punto di riferimento per ogni comunità locale. Dalla continuità del servizio, che non termina mai, nasce poi l’impegno solidale dell’Associazione Carabinieri. Impegno che con solerte partecipazione si tramuta in quotidiana presenza in attività di sostegno a chi ha più necessità di aiuto».

Il riconoscimento della cittadinanza onoraria, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, e una targa commemorativa sono stati consegnati dal primo cittadino al presidente della “Sezione Storica 1923”, Renato Carazzato. Presenti alla cerimonia il coordinatore provinciale di Anc Vicenza, Giovanni La Face, e il maresciallo Andrea Pezzuto, Comandante in sede vacante della tenenza di Montecchio Maggiore.

