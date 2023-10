a venerdì 13 ottobre disponibile sulle piattaforme digitali il primo album – Eva Pevarello: esce il primo album “Questa pelle” anticipato dal brano “U CAREA” feat. DANNO

Venerdì 13 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “QUESTA PELLE” (Pulse Srls – distribuzione The Orchard) il nuovo album di EVA PEVARELLO, cantautrice versatile e intensa, che ha partecipato alla decima edizione di X Factor e a Sanremo Giovani nel 2018.

“QUESTA PELLE”

I sette brani che compongono “QUESTA PELLE” raccontano la personalità di Eva in tutte le sue sfaccettature: l’album è infatti il primo del quale è autrice e coproduttrice, insieme al producer romano Simone De Filippis, ed è un’occasione per raccontare le sue origini. Per la prima volta, infatti, la cantautrice omaggia le sue origini gitane, cantando brani in Sinto, la sua lingua natale. I suoi testi, intensi e potenti, si caratterizzano per influenze elettroniche, psichedeliche e black, segnando un nuovo inizio nel suo percorso artistico.

“Non ho mai avuto paura dei nuovi inizi.

Questo è il mio nuovo inizio, l’ho voluto e cercato fortemente, liberandomi da tutte le etichette che gli altri cercavano di cucirmi addosso – dichiara EVA PEVARELLO – Negli ultimi anni ci sono state diverse chiusure nella mia vita che mi hanno permesso di raggiungere una certa consapevolezza e oggi mi presento da sola, libera e indipendente con un progetto che ho prodotto e scritto io.

Consapevole delle difficoltà legate a questa scelta, ho portato nella mia musica la mia identità al 100% , le mie origini gitane, i miei ascolti, i miei gusti, tutta la verità su chi sono e anche se tutto questo sotto diversi aspetti va contro le logiche di mercato, è una soddisfazione immensa per me. 4 anni fa mi sono trasferita a Roma per “ritrovarmi” e seguire il mio sogno, oggi posso dire che finalmente dopo tanti sacrifici ho messo il primo grosso mattone, ho chiuso il mio primo disco, come volevo io, e mentre lo scrivo ancora non ci credo.

Sono tante le persone e gli artisti a cui devo dire grazie ma questa volta il grazie più grande lo voglio dire a me stessa, perchè ho avuto il coraggio di non mollare e andare avanti, nonostante tutto e tutti. Se non credi te in te stesso non ci crederà mai nessuno al posto tuo.”

Le collaborazioni

“QUESTA PELLE” vanta importanti collaborazioni con artisti ai quali Eva è particolarmente legata e che hanno arricchito il disco grazie ai loro personali stili:

in “Da soli qui” Fabio Rondanini e Josè Ramòn Caraballo Armas impreziosiscono il sound rispettivamente alla batteria e alla tromba,

e impreziosiscono il sound rispettivamente alla batteria e alla tromba, mente “U Carea” segna la realizzazione dei sogni di Eva adolescente, grazie alla partecipazione di Danno dei Colle Der Fomento.

Di seguito la tracklist di “QUESTA PELLE”: “Questa pelle”, “Rimane il profumo”, “Solo tu”, “U Carea” feat Danno, “Digiuno”, “Da soli qui”, “Tine Mal”.

La storia di Eva

Nata a Thiene, sangue gitano e di professione tatuatrice, fino a sei anni Eva Pevarello ha vissuto con i genitori in un luna park. Una vita da nomade, ricca di esperienze fantastiche e inconsuete, che sono state centrali nella sua formazione. Ha poi studiato disegno e formato una band interamente al femminile, Le quote rosa, con la quale si è esibita in tutto il Veneto per diversi anni.

È arrivata quindi a partecipare alla decima edizione di X Factor dove, grazie al lavoro svolto insieme a Manuel Agnelli. Ha acquisito una forte consapevolezza di sé, riuscendo così ad arrivare in finale con “Voglio Andare fino in fondo” un brano scritto per lei da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Eva si è esibita in contesti molto vari, mostrando una straordinaria versatilità e passando dall’intimità ed essenzialità del tour teatrale acustico di Carmen Consoli, di cui ha aperto dieci date, alle aperture dei concerti partecipatissimi di Max Gazzè e degli Afterhours.

Si è esibita nell’ambito di diversi festival musicali, come il MiAmi di Milano, l’Home Festival di Treviso e Collisioni a Barolo. Ha aperto i live di importanti artisti italiani ed internazionali quali Eddie Vedder a Firenze Rocks e Franco Battiato a Suoni di Marca. Occasione nella quale si è esibita con Vittorio Conte, il chitarrista che l’ha accompagnata nell’esperienza dei teatri, e Rodrigo D’Erasmo, violinista degli Afterhours.

Nell’autunno 2017

in attesa della partecipazione a Sarà Sanremo – ultima selezione per le Nuove Proposte del Festival – Eva prosegue il suo percorso e pubblica “Per Essere Migliore”. Un pezzo di cui lei stessa firma parole e musica. A febbraio 2018 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Cosa ti Salverà” di Antonino Di Martino e Antonio Filippelli. Nello stesso anno pubblica “Al Confine tra me e me”, un brano scritto da Ghemon e che li vede duettare.

A dicembre 2020 pubblica un brano inedito scritto con il padre in Sinto, “Tine Mal”. Nel 2021 collabora con un producer romano, XXXL pubblicando “Non esisto”, di cui scrive anche il testo. Poi nel 2022 viene scelta per l’interpretazione di un brano nella colonna sonora di Roberto Procaccini dell’ultimo film Sky di Alessio Maria Federici, “Imperfetti Criminali”. Nel 2023 Eva ha collaborato in due brani dell’ultimo disco di Daniele Silvestri “X”.

