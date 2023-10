Zermeghedo: voucher-contributo a sostegno famiglie per il nido

L’Amministrazione comunale di Zermeghedo, attraverso una delibera di Giunta, interviene a favore dell’educazione e formazione dei più piccoli, tramite dei voucher-contributo per le famiglie. Nuclei che nel 2022 avevano un figlio iscritto ad un asilo nido (3-36 mesi).

Ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2023 per presentare la richiesta del voucher, che fungerà da rimborso delle spese sostenute nel 2022, le quali dovranno essere certificate presentando le ricevute e fatture di pagamento del servizio.

I requisiti

I requisiti di ammissione sono la residenza nel Comune di Zermeghedo, l’effettiva frequenza di un asilo nido nel 2022 e l’essere in possesso dell’attestazione ISEE.

Per finanziare i voucher, il Comune metterà a disposizione i 7.673,12 euro assegnati dallo Stato nell’ambito del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) per il potenziamento del servizio degli asili nido.

Il contributo previsto

Fino al valore ISEE di 16.000 euro è previsto un contributo massimo erogabile di 1.200 euro, fino a 27.000 euro di 1.000 euro, fino a 50.000 euro di 800 euro e oltre i 50.001 euro di 400 euro. L’importo da liquidare verrà calcolato sulla somma effettivamente spesa, al netto del bonus INPS spettante o di altri contributi statali o regionali.

Nel caso in cui il fondo a disposizione risultasse insufficiente o in avanzo per la copertura di tutte le istanze ricevute, si procederà, in deroga ai criteri sopracitati, alla riduzione o alla redistribuzione del voucher per tutte le domande ammesse, calcolate su tutti i contributi con la stessa percentuale.

“Riteniamo che sia un sostegno concreto alle famiglie, in un periodo in cui le spese da affrontare sono molte e segnate da rincari – afferma il sindaco Luca Albiero –. Questa Amministrazione comunale ha a cuore la formazione e la socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e del loro sviluppo, e la frequentazione di un asilo nido è sicuramente una tappa significativa di questo percorso”.

Zermeghedo (VI), 3 ottobre 2023

Fonte: Comune di Zermeghedo – Ufficio Stampa