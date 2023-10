Villa Caldogno: festeggiati 48 neo diciottenni della classe 2005

Per i 48 neo maggiorenni una copia della Costituzione e una tazza che raffigura la Villa

Si è rinnovato a Villa Caldogno l’ormai tradizionale appuntamento con la festa organizzata dal Comune per i neodiciottenni. Ad accogliere i 48 ragazze e ragazzi della classe 2005 sono stati l’assessore alle politiche giovanili Paolo Meda, che ha portato anche i saluti del sindaco Nicola Ferronato e di tutta l’amministrazione, e Valentina Carli, referente del Progetto Giovani attivato con il Centro Vicentino di Solidarietà – Ceis.

I ragazzi nel salone nobile della Villa hanno avuto modo di ascoltare un discorso introduttivo motivazionale centrato sulla ricerca della propria ambizione personale più autentica, la vera passione che può portare a realizzare con entusiasmo i propri obiettivi e i propri sogni.

Neomaggiorenni

Sono state loro consegnate in omaggio una copia della Costituzione e una tazza che raffigura Villa Caldogno, con l’augurio che nei loro viaggi e avventure della vita possano sempre avere con sé un ricordo affettuoso del loro paese e della loro comunità. La festa è proseguita nel parco della Villa con il djset e il buffet.

«Anno dopo anno, è sempre molto bello vedere come i ragazzi di Caldogno siano felici di celebrare questo passaggio all’età adulta insieme e crescano con un senso radicato di comunità: il modo migliore per diventare adulti responsabili e impegnati per il bene del nostro paese», sottolinea l’assessore Paolo Meda.

Caldogno – 03 ottobre 2023

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno

I Conti Caldogno, aristocratici vicentini, diedero avvio alla costruzione di una loro dimora padronale in Caldogno, alle porte di Vicenza.

È attorno al 1565 che Angelo Caldogno, stabilì la propria residenza di campagna nella Villa fatta costruire su progetto di Andrea Palladio.

La scritta “Angelus Calidonius Luschi filius” MDLXX, ci dà la certezza che nel 1570 la villa era terminata anche con le estese decorazioni a fresco del piano nobile.

Anche se non inclusa nei “Quattro libri dell’archittetura” di Andrea Palladio, Villa Caldogno è ritenuta opera autografa dell’architetto.